Biztosított a távfűtéses lakások energiaellátása - közölte Steiner Attila

Felkészült a fűtési szezonra az ország, másfél évnyi lakossági fogyasztásra elég gázt tároltak be a hazai tárolókba, ami kellő biztonságot ad a fűtőerőművek működéséhez – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten, az Erőművek Éjszakája megnyitóján.

Az MVM Balance Zrt. észak-budai fűtőerőművében rendezett sajtótájékoztatón Steiner Attila kiemelte:

Magyarország minden technológiát szívesen lát, atomenergiára, megújuló energiákra és földgáztüzelésű erőművekre is szükség van.

Ezek jól ki tudják egészíteni egymást és szavatolják az ország teljes ellátásbiztonságát – hangsúlyozta.

Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke elmondta: a hivatal és csatlakozó partnerei hatodik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját. A rendezvényhez idén minden eddiginél több, csaknem 50 hazai energiatermelő és közműszolgáltató vállalat csatlakozott, amelyek több mint 80 telephelyen várják a látogatókat.

Kiemelt kép: Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Lakatos Péter)