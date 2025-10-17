Az egy éve elhunyt Kozma Imre atyára emlékezik pénteken a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egy évvel ezelőtt, október 17-én hunyt el Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi tartományának korábbi delegátusa. Kozma Imre atyát a budapesti Szent István Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra, sírja egyénileg nem látogatható, halálának évfordulójára ezért országos zarándoklatot hirdetett a karitatív szervezet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy az évforduló napján az ország minden tájáról mintegy 550 résztvevő érkezik az eseményre, melynek során a Bazilikában 18 órától emlékmisét mondanak, majd megnyitják az altemplomot, és az érkezők, sorokban elvonulva, tiszteletüket fejezhetik ki Kozma Imre atya sírja előtt.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményei és önkéntes csoportjai ezen a napon a szervezet alapító elnökére emlékeznek.

Mint írták, az 1963-ban pappá szentelt

Kozma Imre atya szókimondó prédikációi sokakat megszólítottak, tanításai hatására százak vállaltak segítő feladatokat, a nyolcvanas években így alakult ki körülötte egy önkéntesekből álló hálózat, amely később a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapját adta.

Hozzátették, hogy 1989-ben a Budapesten várakozó keletnémet menekültek befogadásával, majd a romániai forradalom alatt végzett humanitárius munkájával, a délszláv háború éveiben a lakosság menekítésével történelmet formáló szereplővé vált.

Az általa vezetett

Máltai Szeretetszolgálat napjainkra az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete lett, 350 intézményében és 120 önkéntes csoportjával naponta 17 ezer emberről gondoskodik

– közölték.

Úgy folytatták, hogy 1997-ben Kozma Imre atya belépett az Betegápoló Irgalmasrendbe, mely irányítása alatt megerősödött, és kórházaival a hazai egészségügyi ellátás jelentős szereplőjévé vált;

a rend magyarországi szervezetében két és fél évtizeden át, 82 éves koráig viselt tisztséget.

Pályafutását

több mint 30 tekintélyes kitüntetéssel ismerték el, többek között Prima Primissima Díjjal, Magyar Örökség Díjjal, megkapta a Francia Becsületrendet és az Európai Polgár címet is, és számos település választotta díszpolgárává

– idézték fel.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat több mint 1200 beszédének hangfelvételét, illetve ezek leiratát, vele készült interjúkat és róla forgatott filmeket tett közzé a https://kozmaimreatya.hu/ oldalon – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Kozma Imre atya fényképe (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)