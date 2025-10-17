Az államtitkár közölte, kivizsgálják a Budapest Brand-botrányt

Latorcai Csaba felkérte Domokos László átvilágítási szakértőt, hogy terjessze ki a vizsgálatát a Budapest Brand működésére is. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára ezt pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában jelentette be.

Latorcai Csaba azt mondta, hogy az elmúlt napokban riasztó és felháborító hírek érkeztek a Budapest Brand működésével kapcsolatban:

luxusautók, parkolási botrány, visszadátumozott szerződések, utólag megállapított prémiumok.

„Talán most már érthetjük, hogy az elmúlt időszakban a Fővárosi Önkormányzat miért tartotta vissza a cégei működésével kapcsolatos adatkéréseket” – tette hozzá.

Az államtitkár közölte: „Ezért felkértem Domokos László átvilágítási szakértőt, hogy terjessze ki a vizsgálatát a Budapest Brand működésére is, és Karácsony Gergelynek is felelnie kell arra, hogy ki engedte mindezt?”

„Hova tűnt és hogyan tűnt el a közpénz a Budapest Brandből?”

„Ezek nem maradhatnak következmények nélkül. Az igazságot ki kell mondani, és vállalni kell a felelősséget” – zárta videóját Latorcai Csaba.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)