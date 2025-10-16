Műsorújság
Változékony, de szinte csapadékmentes csütörtök vár ránk

Szerző: hirado.hu
2025.10.16. 06:29

Szerző: hirado.hu
Változó felhőzetre számíthatunk, kevesebb napsütés az ország északnyugati, északi harmadán valószínű – írja a HungaroMet.

Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható.

Késő estére többnyire 3, 10 fok közé hűl le a levegő. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb területen is kiderülhet az ég, míg északnyugaton, északon több felhő valószínű. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, a kevésbé felhős helyeken foltokban köd is képződhet. Legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb csapadék. Gyenge marad a légáramlás. Hajnalra jellemzően -1 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

