Változékony, de szinte csapadékmentes csütörtök vár ránk

Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható.

Késő estére többnyire 3, 10 fok közé hűl le a levegő. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb területen is kiderülhet az ég, míg északnyugaton, északon több felhő valószínű. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, a kevésbé felhős helyeken foltokban köd is képződhet. Legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb csapadék. Gyenge marad a légáramlás. Hajnalra jellemzően -1 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

A kiemelt kép illusztráció.