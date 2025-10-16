Műsorújság
Szijjártó Péter: Fantasztikus hír a tervezett budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozó

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.16. 20:34

| Szerző: hirado.hu
Fantasztikus hír, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében fantasztikusnak nevezte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabbnak, hogy hamarosan személyesen is találkoznak.

„A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út”

– szögezte le.

„A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren” – tette hozzá.

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy Alaszka után a közeljövőben Budapesten találkozhat újra orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 15-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)

