Szijjártó Péter: Fantasztikus hír a tervezett budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozó

Fantasztikus hír, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében fantasztikusnak nevezte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabbnak, hogy hamarosan személyesen is találkoznak. „A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út" – szögezte le. „A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren" – tette hozzá. Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy Alaszka után a közeljövőben Budapesten találkozhat újra orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal. Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 15-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)