Szijjártó Péter: Fantasztikus hír a tervezett budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozó

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében fantasztikusnak nevezte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabbnak, hogy hamarosan személyesen is találkoznak.
„A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út”
– szögezte le.
„A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren” – tette hozzá.
Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy Alaszka után a közeljövőben Budapesten találkozhat újra orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 15-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)