Szijjártó Péter: Minden társadalmi csoport kárvallottja lenne egy esetleges Tisza-kormánynak

„Nincs olyan társadalmi csoport, amely ne lenne a kárvallottja esetlegesen a Tisza Párt kormányzásának, megszorítások várnának a családokra, a munkavállalókra, a vállalkozókra, a nyugdíjasokra, a betegekre is” – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető a Harcosok Órája című műsor csütörtöki adásában először is úgy vélekedett, hogy lassan nem múlik el úgy nap, hogy ne szivárogna ki a Tisza Párt valamelyik újabb olyan terve, amely káros, veszélyes lenne hazánkra nézve.

„Ezt a világot a magyar emberek nem akarják és nem akarhatják maguknak. Egy olyan országot, ahol a nyugdíjak nem arról szólnak, hogy megkapja a 13. havi nyugdíjat is az idős ember, s nem arról szólnak, hogyha az infláció magasabb egy bizonyos adatnál, akkor nyugdíj-kiegészítést kapnak az idős emberek, hanem arról szólnak, hogy megadóztatják a nyugdíjakat” – hangsúlyozta.

„Nincs olyan társadalmi csoport, amely ne lenne kárvallottja esetlegesen a Tisza Párt kormányzásának, hiszen a családok, a munkavállalók, a vállalkozók, a nyugdíjasok, a betegek, illetve az ellátásra szorulók szempontjából is mind tervez a Tisza Párt valamilyen megszorító, káros, az életet nehezítő intézkedést. Úgyhogy szerintem az lenne a legjobb, hogyha ezt ki sem próbálnánk”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a patrióta, konzervatív megközelítés alapján támogatni kell a családokat, és olyan környezetet kell teremteni, amelyben megéri munkát vállalni és munkahelyeket teremteni. A brüsszeli liberális mainstreamnek szerinte ezzel szemben az a felfogása, hogy megszorításokat kell alkalmazni, a családok támogatását vissza kell vágni, és adókat kell emelni.

„E kettő között lehet választani, és én nagyon remélem, hogy a magyar emberek azt az utat választják, amin eddig is jártunk, mert ezzel a patrióta, konzervatív, jobboldali megközelítéssel mégiscsak sikerült elérnünk azt, hogy tíz év alatt több mint egymillió új munkahely jött létre Magyarországon” – mondta.

Szijjártó Péter ezután érintette azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította az egyiptomi békecsúcson Orbán Viktor kormányzását, azonban soha nem akarta megmondani azt, hogy milyen intézkedéseket hozzon Magyarország. „Soha nem akart minket rávenni arra, hogy engedjünk be illegális migránsokat. Soha nem akart minket rávenni arra, hogy hosszabbítsuk meg a háborút Ukrajnában. Soha nem akart rávenni a rezsicsökkentés eredményeinek felszámolására, soha nem akart rákényszeríteni a családtámogatások visszavonására” – hangsúlyozta.

Szavai szerint ezzel ellentétben az Európai Néppárt és az Európai Bizottság „arra akarná rászorítani egy magyar bábkormány vezetését, hogy engedjék be az illegális migránsokat, hogy küldjenek fegyvereket Ukrajnába, és járuljanak hozzá a háború meghosszabbításához, hogy vezessék be a genderintézkedéseket, hogy számolják fel a rezsicsökkentést, és számolják fel a családok támogatását”.

Rámutatott, hogy Donald Trump és Orbán Viktor jó baráti kapcsolatban van, s egy kölcsönös előnyökre irányuló, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés van közöttük, ami nem arról szól, hogy valamire rá akarná kényszeríteni Magyarországot az Egyesült Államok. Emellett hozzátette, hogy a két vezető közötti valódi baráti kapcsolat alapja az, hogy soha nem árulták el egymást, még a legnehezebb időkben sem.

A miniszter arról is beszámolt, hogy dolgoznak egy nagy, mindkét fél számára előnyös amerikai–magyar gazdasági csomagon.

„Ugye lehetett ennek látni már az előszelét azzal is, hogy amióta Donald Trump az elnök, nyolc amerikai vállalati beruházás bejelentésére került sor Magyarországon. Amióta Donald Trump az elnök, a politikai szankciókat, amelyeket a Biden-kormányzat bosszúból hozott Magyarországgal szemben, feloldották. Amióta Donald Trump az elnök, tudjuk folytatni például a paksi atomerőmű építését is. Amióta Donald Trump az elnök, visszakerültünk a vízummentességi programba, amióta Donald Trump az elnök, nincs politikai kioktatás”

– sorolta.

Kiemelt kép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Pekingi Nyilatkozat 30. évfordulója alkalmából rendezett magas szintű ülésen New Yorkban 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/KKM)