Rekordszinten az elsőlakás-vásárlók aránya, egyre nagyobb számban lépnek be a fiatalok a lakáspiacra – közölték szakértők

A Duna House adatai szerint szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40 százalékos arányt értek el az első lakásvásárlók. A portál közlése szerint a fiatalabb generáció a támogatási programok és a kedvezőbb hitelfeltételek révén egyre nagyobb számban tud belépni a lakáspiacra, az Otthon Start programnak köszönhetően sokak számára most nyílik meg az első lakáshoz jutás lehetősége, a bizalom pedig visszatért: a vevők egyre nagyobb hányada lát reális esélyt arra, hogy saját tulajdonú ingatlanba költözzön.

A Duna House azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a mutató Budapesten 39 százalék, vidéken pedig 40 százalék volt, ami nemcsak az év korábbi hónapjaihoz képest jelentős növekedés, hanem az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva is figyelemre méltó, hiszen 2024 szeptemberében Budapesten 24 százalék, vidéken 30 százalék volt ez az arány.

A Duna House szerint a fiatal korosztály aktivitása is látványosan nőtt: a 20-30 éves vevők aránya Budapesten 23 százalék, míg vidéken 17 százalék volt szeptemberben, szemben az egy évvel korábbi 13 százalékos és 15 százalékos értékekkel.

Ez azt mutatja, hogy a fiatalabb generáció a támogatási programok és a kedvezőbb hitelfeltételek révén egyre nagyobb számban tud belépni a lakáspiacra

– fejtették ki, hozzátéve, hogy a korosztály növekvő súlya különösen a fővárosban szembetűnő, ahol 10 százalékponttal nőtt a jelenlétük egyetlen év alatt.

Közölték azt is, hogy az első lakásvásárlók által kiszemelt ingatlanok átlagára Budapesten 67,2 millió forint, az átlagos alapterület pedig 60 négyzetméter volt szeptemberben, míg vidéken 50 millió forint és 87 négyzetméter jellemezte a tipikus tranzakciókat.

A különbségek jól mutatják a fővárosi kompakt, kisebb lakások iránti erős keresletet, valamint a vidéki piacon jellemző tágasabb, családi jellegű otthonok népszerűségét – írták.

Kiemelték, hogy a szeptemberi adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon Start program életbe lépése érezhetően élénkítette a fiatalabb korosztály keresletét, a támogatások és a programhoz kapcsolódó kedvezőbb finanszírozási lehetőségek sok háztartás számára most először tették elérhetővé a lakáshoz jutást.

„A program hatására szeptemberben látványosan megugrott az első lakást vásárlók aránya, ami a piaci dinamika egyik legpozitívabb fordulata az elmúlt években. A fiatalok aktivitása kulcsfontosságú a lakáspiac hosszú távú fenntarthatósága szempontjából”

– értékelte az adatokat Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közlemény alapján.

A Duna House elemzése szerint a szeptemberi rekordarány a támogatások mellett a bizalom visszatérésének is köszönhető:

a vevők egyre nagyobb hányada lát reális esélyt arra, hogy saját tulajdonú ingatlanba költözzön.

Az év hátralévő hónapjaiban a cég további élénkülést vár az első lakásvásárlók körében, különösen, ha a kedvező finanszírozási környezet fennmarad.

