Ötvenezer forinttal lenne kevesebb havonta az átlagnyugdíj, a Tisza szakértő számaival kalkulálva

Még nem ismerhető valamennyi részlete annak a javaslatnak, melyet egy, a Tisza Párthoz köthető szakértő közölt a nyugdíjak megadóztatásával kapcsolatban. Az biztosra vehető, hogy egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan. A Világgazdaság kiszámolta, mennyivel csökkennének a nyugdíjak, annyi biztos, hogy minden átlagos összegű ellátásban részesülő nyugdíjas mintegy 50 ezer forinttal kapna kevesebbet havonta.

Ahogyan arról szerdán a közmédia is beszámolt, Simonovits András, a Tisza Párthoz tartozó baloldali közgazdász-szakértő egy interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, például a magasabb összegű nyugdíjak megadóztatásával.

A Világgazdaság csütörtöki cikkében forintra kiszámolta, mit is jelentene nyugdíjasok tömegei számára a tervezett Tisza-csomag újabb eleme, a portál egyértelművé tette:

jelentős összegeket buknának az idősek.

A cikkben felidézik, hogy a Tisza Párthoz közeli nyugdíjszakértő tervei szerint a legmagasabb nyugdíjakat mintegy 10-20 százalékos adóval sújtaná az esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány, de Simonovits András korábban a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogram megszüntetéséről, valamint arról is beszélt, hogy a 13. havi nyugdíjat egységesíteni, vagyis sok nyugdíjas esetében csökkenteni kellene.

Ráadásul mint ismert, a nyugdíjpolitikai elképzelésekkel kapcsolatban hasonlóan fogalmazott, mint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, aki az adóügyi terveikről mondott olyat, hogy azokat a választások előtt nem kell részletezni, előbb meg kell nyerni a voksolást és aztán mindent lehet.

A Világgazdaság számításai szerint az már látható, hogy amennyiben a Tisza Párt szakértőjének elképzelései valóra válnának, akkor

egy havi 150 ezer forintos nyugdíj 30 ezer forinttal, évi 360 ezerrel, míg a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál ez havi 49 200 forint kiesést, éves szinten 590 400 forint mínuszt jelentene.

A 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer, a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer, az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg a 600 ezresnél 120 ezer és 1 millió 440 ezer forint lenne az az összeg, amit elbukna a nyugdíjas.

Így csökkennének a nyugdíjak a Tisza párti szakértő tervei szerint (Forrás: vg.hu)

Ezek tehát tetemes összegek, ráadásul miután a nyugdíjasok száma mintegy 2 és fél millió, egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan – írta a Világgazdaság.