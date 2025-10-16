Ötvenezer forinttal lenne kevesebb havonta az átlagnyugdíj, a Tisza szakértő számaival kalkulálva

Ahogyan arról szerdán a közmédia is beszámolt, Simonovits András, a Tisza Párthoz tartozó baloldali közgazdász-szakértő egy interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, például a magasabb összegű nyugdíjak megadóztatásával.
A Világgazdaság csütörtöki cikkében forintra kiszámolta, mit is jelentene nyugdíjasok tömegei számára a tervezett Tisza-csomag újabb eleme, a portál egyértelművé tette:
jelentős összegeket buknának az idősek.
A cikkben felidézik, hogy a Tisza Párthoz közeli nyugdíjszakértő tervei szerint a legmagasabb nyugdíjakat mintegy 10-20 százalékos adóval sújtaná az esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány, de Simonovits András korábban a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogram megszüntetéséről, valamint arról is beszélt, hogy a 13. havi nyugdíjat egységesíteni, vagyis sok nyugdíjas esetében csökkenteni kellene.
Ráadásul mint ismert, a nyugdíjpolitikai elképzelésekkel kapcsolatban hasonlóan fogalmazott, mint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, aki az adóügyi terveikről mondott olyat, hogy azokat a választások előtt nem kell részletezni, előbb meg kell nyerni a voksolást és aztán mindent lehet.
A Világgazdaság számításai szerint az már látható, hogy amennyiben a Tisza Párt szakértőjének elképzelései valóra válnának, akkor
egy havi 150 ezer forintos nyugdíj 30 ezer forinttal, évi 360 ezerrel, míg a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál ez havi 49 200 forint kiesést, éves szinten 590 400 forint mínuszt jelentene.
A 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer, a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer, az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg a 600 ezresnél 120 ezer és 1 millió 440 ezer forint lenne az az összeg, amit elbukna a nyugdíjas.
Ezek tehát tetemes összegek, ráadásul miután a nyugdíjasok száma mintegy 2 és fél millió, egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan – írta a Világgazdaság.
Orbán Viktor üzent a Tisza Pártnak: El a kezekkel a nyugdíjaktól!
Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat is Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy reagált, a nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell.
„Mindig is csak két politika volt Magyarországon, baloldali meg jobboldali” – mondta a kormányfő, hozzáfűzve, hogy a baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell.
Sosem szabad elvenni belőle, adni kell – jelentette ki Orbán Viktor, aki arra is emlékeztetett, hogy a 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta. „A Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott. Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól!” – hangsúlyozta Orbán Viktor.
A miniszterelnök csütörtök reggel a közösségi oldalán azt írta: a kormány a magyar idősek javára csinálta a nyugdíjrendszert, nem a brüsszelieknek. Egyúttal közölte: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíjon. A kormányfő legújabb bejegyzésében, amelyben reagált Simonovits András közgazdász szavaira, aki a Della című podcastműsorban a nyugdíjak megadóztatásának ötletéről is beszélt, azt írta: „Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió.”
