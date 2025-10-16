Orbán Viktor: Készen állunk az amerikai és orosz elnök tervezett találkozójára!

Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk! - írta az X közösségi oldalon Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön este.

Elsők között számolt be arról a hirado.hu, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megállapodjanak az orosz-ukrán háború lezárásáról.

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, hogy

„Újabb nagyszerű esély a békére.

És még csak csütörtök van!”

Donald Trump amerikai elnök néhány perccel korábban Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután telefonon egyeztettek.

Donald Trump nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.

The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

„Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk!”

– így értékelte az amerikai elnök bejelentését Orbán Viktor az X közösségi oldalán.

