Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Közösségi oldalán üzent a nyugdíjasoknak csütörtök reggel Orbán Viktor miniszterelnök, aki arról írt, hogy a kormány a magyar idősek javára csinálta a nyugdíjrendszert, nem a brüsszelieknek. Egyúttal közölte: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíjon.

A kormányfő legújabb bejegyzésében, amelyben reagált Simonovits András közgazdász szavaira , aki a Della című podcastműsorban a nyugdíjak megadóztatásának ötletéről is beszélt, azt írta: „Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió.”

„Szerintük a magyar nyugdíjrendszer »túl nagylelkű«. Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban”

– írta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a kormány 15 éve kötött egy megállapodást a nyugdíjasokkal, és visszaadta a 13. havi nyugdíjat. Mint írta, a kormány vállalta, hogy nem csökkenhet a nyugdíjak értéke, és – mint fogalmazott – „ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz.”

Orbán Viktor úgy látja, nem a brüsszelieknek csinálta a kormány a nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. „Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)