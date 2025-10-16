Nyugdíj után is munkára ösztönöznék az időseket a nyugdíjrendszer szétverése után a Tisza szakértői

A Tisza Párt szakértői megszüntetnék a 13. havi juttatást, felszámolnák az állami nyugdíjrendszert, és arra ösztönöznék az idős embereket, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után is dolgozzanak – többek között ez derül ki abból a Tisza-szigeten tartott előadásból, amelyet nyilvánosságra hozott a Tűzfalcsoport.

Néhány hónappal ezelőtt előadást tartott Simonovits András, a Tisza Párthoz köthető közgazdász, nyugdíjszakértő az egyik fővárosi Tisza-sziget rendezésében. Az előadás helyszínén jelen volt Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara előző elnöke, aki az Ellenpont.hu szerint nemrég csatlakozott a Tisza Párthoz. Az előadó egyértelművé tette, hogy egyeztetett Magyar Bálinttal és Katona Tamással, akik már korábban összefüggésbe hozhatók voltak Magyar Péter pártjával. Simonovits András arra is egyértelműen utalt, hogy egyeztet az Egyensúly Intézettel, amelynek szakértője az a Holoda Attila, aki az Ellenpont.hu másik gyűjtése szerint Tisza-sziget aktivistává avanzsált – számolt be a közösségi oldalán a Tűzfalcsoport oknyomozó blog.

📌 A teljes nyugdíjrendszer szétverése – megszereztük a TISZA nyugdíjterveit ⚠️ Nyugdíj-degressziónak, 13. havi… Közzétette: Tűzfalcsoport – 2025. október 16., csütörtök

A bejegyzésben kiemelték, hogy tagja az Egyensúly Intézetnek az a Filippov Gábor is, aki a Gyurcsány-féle Demos Alapítványhoz köthető Progresszív Intézet korábbi munkatársa volt.

Simonovits előadásával kapcsolatban rámutattak, hogy a Tisza Párt szakértője már előadása elején leszögezte, hogy

nem csupán a saját ötleteit, javaslatait ismertette a hallgatósággal, hanem ezt kérték tőle.

A Tisza Párt szakértője kifejtette, hogy szerinte nincs igazságos nyugdíjrendszer, és azt is hangsúlyozta, hogy az egészségügyi kiadások növelése fontosabb, mint a nyugdíjkiadások növelése.

Simonovits András előadásában hülyeségnek nevezte az áfa-visszaigénylést, majd

kritizálta a 13. havi nyugdíjat, és a progresszív jövedelemadó megszűnését is fájlalta.

„Nem normális, hogy aki több jövedelmet vall be, az kapjon többet”– jelentette ki a Tisza Párt szakértője, aki szerint a reálbér-növekedés is feszültséget okoz, ezen is változtatni kellene.

Úgy vélekedett, hogy a progresszív adózás visszavezetése szükséges, és hogy a – magánnyugdíj-alapok működtetésére épülő – lengyel modell nemileg csökkentené az egyenlőtlenségeket.

Simonovits András hangsúlyozta, hogy

fontos lenne ösztönzők bevezetése a nyugdíjkorhatáron túli munkára.

Kiemelt kép: Simonovits András (Fotó: Facebook)