Nagy István: 125 milliárd forint érkezik a gazdákhoz

A nemzeti kormány a kifizetéseknél a kiszámíthatóságra és a gyorsaságra törekszik, ezért az egységes kérelem előlegfizetései az uniós előírások szerinti legkorábbi időpontban, csütörtökön indulnak, ennek köszönhetően október 16-án 112 ezer gazda, 125 milliárd forint értékben kapja meg az emelt összegű előleget – mondta az agrárminiszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Nagy István kiemelte, az Agárminisztérium és a Magyar Államkincstár minden erejével azon van, hogy a kifizetések gördülékenyen célba érjenek, hogy minden gazdálkodó a lehető leghamarabb hozzájusson az előleghez.

A miniszter hangsúlyozta: az agrártárca elkötelezett a magyar termelők likviditásának és jövedelembiztonságának növelésében, amit jól mutat, hogy az elmúlt években mindig biztosították a feltételeket az előlegfizetéshez, ami nem minden uniós tagállamról mondható el. Az Európai Bizottság többek között Magyarország kezdeményezésére engedélyezte az idén is az emelt összegű előlegfizetést – tette hozzá a tárcavezető.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)