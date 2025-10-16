Nagy István: 125 milliárd forint érkezik a gazdákhoz

Nagy István kiemelte, az Agárminisztérium és a Magyar Államkincstár minden erejével azon van, hogy a kifizetések gördülékenyen célba érjenek, hogy minden gazdálkodó a lehető leghamarabb hozzájusson az előleghez.
A miniszter hangsúlyozta: az agrártárca elkötelezett a magyar termelők likviditásának és jövedelembiztonságának növelésében, amit jól mutat, hogy az elmúlt években mindig biztosították a feltételeket az előlegfizetéshez, ami nem minden uniós tagállamról mondható el. Az Európai Bizottság többek között Magyarország kezdeményezésére engedélyezte az idén is az emelt összegű előlegfizetést – tette hozzá a tárcavezető.
Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)