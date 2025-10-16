Mulasztások okozhatták a csányi mászókabalesetben elhunyt kislány halálát, 70 milliót követel a család

Légzésbénulás és koponyaalapi törés következtében vesztette életét az a hatéves kislány, akire hat évvel ezelőtt rázuhant egy óvodaudvari játék gerendája. A csányi mászókabaleset sérelemdíjperében most a bíróság megállapította, hogy a tragédiáért az óvoda is felelős.

Mint ismert, a hatéves Radics Mercédesz a helyszínen meghalt, amikor a barátaival felmászott az intézmény udvarán álló játékra, ám az az elkorhadt lábazat miatt kidőlt.

Most, hat évvel a tragédia után a Hatvani Járásbíróság megállapította az óvoda felelősségét a csányi mászókabaleset miatt zajló sérelemdíjperben

– írta a Bors.

A bulvárlapnak nyilatkozott, Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja, aki azt mondta: „Nincs az az összeg, ami enyhíthetné a fájdalmunkat, de egy megítélt kártérítés legalább könnyebbé teheti Mercike testvéreinek az életét. Az biztos, hogy a pénzt nem magamra költöm majd. A gyerekeknek szeretnék inkább ingatlant vásárolni.”

A baleset után az óvoda még nem fizetett a gyászoló családnak, amely csak egy biztosítótól kapott kártérítést. A Bors úgy tudja:

a család nagyságrendileg 70 millió forintot követel az intézménytől.

A lap elkereste a családot képviselő ügyvédet, dr. Karkosák Balázst is, akinek az irodája közölte: a bíróság egyértelművé tette, hogy az óvoda vezetője saját döntései és mulasztásai révén ugyancsak felelős a bekövetkezett halálos balesetért.

„A kislány veleszületett hemangiómával élt, amely miatt fizikai kíméletre szorult, és orvosi javaslat alapján nem is mehetett volna fel a játékra. Az óvoda erről tudomással bírt, mégsem biztosította a gyermek fokozott védelmét, és nem tiltotta meg számára a veszélyes eszközök használatát”

– szögezte le az ügyvédi iroda és hozzátették: már 2011-ben – nyolc évvel a baleset előtt – a felülvizsgálati jogkörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy az a létrás mászóka, amely később a gyermek halálát okozta, balesetveszélyes. A vizsgálat egyértelműen felhívta a figyelmet arra is, hogy a játszótér karbantartási dokumentációja hiányzik, és hogy az üzemeltetőnek kötelessége karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni.

A család és jogi képviselőjük álláspontja szerint éppen a sorozatos mulasztások következménye, hogy a játék a kisgyerek fejére zuhant és koponyaalapi törést, majd traumás agyvizenyőt és légzésbénulást okozott, amelyet követően a gyermek életét már nem lehetett megmenteni.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: MTI/Bodnár Boglárka.