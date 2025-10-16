Magyar Péter brüsszeli pártja ma újabb veszélyes döntést hozott – figyelmeztetett Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint az Európai Parlament mai döntése veszélybe sodorja a magyar rezsicsökkentést. Hangsúlyozta, hogy Magyar Péter pártja és frakciója a rezsicsökkentés ellen voksolt. Jelenleg Magyarország kínálja a legalacsonyabb gázárakat Európában, elsősorban orosz import révén, de a döntés következtében az árak jelentősen nőhetnek. A miniszter kiemelte, hogy

nem hagyják, hogy a magyar családok fizessék Brüsszel háborús politikájának vagy a bábkormány intézkedéseinek költségeit.