Magyar Péter brüsszeli pártja ma újabb veszélyes döntést hozott – figyelmeztetett Szijjártó Péter

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.16. 19:33

| Szerző: hirado.hu
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszél, hogy az Európai Parlament mai döntése veszélybe sodorja a magyar rezsicsökkentést.

Szijjártó Péter szerint az Európai Parlament mai döntése veszélybe sodorja a magyar rezsicsökkentést. Hangsúlyozta, hogy Magyar Péter pártja és frakciója a rezsicsökkentés ellen voksolt. Jelenleg Magyarország kínálja a legalacsonyabb gázárakat Európában, elsősorban orosz import révén, de a döntés következtében az árak jelentősen nőhetnek. A miniszter kiemelte, hogy

nem hagyják, hogy a magyar családok fizessék Brüsszel háborús politikájának vagy a bábkormány intézkedéseinek költségeit.

Tény: a rezsicsökkentés ellen szavaztak

Közzétette: Szijjártó Péter – 2025. október 16., csütörtök

 

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)

energiaellátásTisza Párt Magyar PéterSzijjártó Péter Európai Unió Magyarország

