Legalább decemberig letartóztatásban marad Jeszenszky Géza támadója

December 4-ig meghosszabbította a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki az eddigi információk szerint június elején maszkban, kalapáccsal rátámadt Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére Budapest belvárosában.

A Fővárosi Törvényszék a Magyar Nemzettel csütörtökön közölte, hogy meghosszabbították a letartóztatását annak a férfinak, aki idén június elsején vasárnap Budapesten, egy belvárosi társasház kapualjában megtámadta Jeszenszky Gézát, az Antall-kormány volt külügyminiszterét és feleségét. Mint ismert, a támadó kalapáccsal esett az idős házaspárnak. A támadás következtében a korábbi tárcavezető életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett.

A Magyar Nemzet hírt adott arról is, hogy az ügyben eljáró Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) újra azt közölte: továbbra is szakértők bevonásával vizsgálják, hogy G. Ferencnek volt-e köze a volt külügyminisztert ért két évvel korábbi támadáshoz is, amit ugyancsak egy maszkos férfi követett el. A támadónak akkor sikerült elmenekülnie.

Ha kiderül, hogy G. Ferencnek az utóbbi ügyben is érintett, még súlyosabb büntetésre számíthat – ismertették.

Ahogyan arról a közmédia is beszámolt, a támadó akkor csapott le a Jeszenszky-házaspárra, amikor ők hazaértek.

„Nem tudom, honnan tudta, hogy nem vagyunk otthon. Feleségemmel jöttünk haza kora délután, és a házunk kapubejáratánál, már a kapun belül ott termett. Egy nagy ütést éreztem a fejemen, aztán még egyet és utána a feleségemet is megtámadta”

– nyilatkozta a támadást követően a magyar diplomácia egykori vezetője.

Felesége szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett, azonban Jeszenszky Gézának a fül alatt betört a koponyája, amelyet azonnal meg kellett operálni.

Jeszenszky Géza akkor a kórházban azt mondta, ugyanaz az ember támadta meg őt, mint két évvel korábban.

A sapkát, kesztyűt és orvosi maszkot viselő támadó akkor futamodott meg, amikor egy közeli vendéglátóhely pincére az áldozatok segítségére sietett.

A fiatalember sérülései ellenére követte a támadót, és hívta a 112-es segélyhívót. A tájékoztatás szerint a Készenléti Rendőrség közelben szolgálatot teljesítő járőrei a Fővám téren fogták el a feltételezett elkövetőt. A 70 éves férfinél a támadáshoz használt kőműveskalapácson kívül egy csavarhúzót, egy benzinnel töltött befőttesüveget és öngyújtót is találtak.

A Jeszenszky-házaspár segítségére siető férfi helytállását később kitüntető oklevéllel ismerte el Budapest V. kerületének önkormányzata.

Kiemelt kép: Jeszenszky Géza, történész, volt külügyminiszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)