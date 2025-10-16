Műsorújság
#Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Kormányszóvivő: Nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza, ez nem a mi háborúnk!

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.16. 17:41

Vitályos Eszter mint édesanya is aláírta a sorkötelezettség elleni petíciót. A kormányszóvivő Ruszin-Szendi Romulusz háborúpárti kijelentéseit is felidézte a közösségi oldalán közzétette videóban.

„A Tisza sok aljas és veszélyes tervvel bukik le nap mint nap. Mindegyik közül számomra, mint édesanya számára, a legnagyobb figyelmeztetés az a sorkatonaságról szóló nyilatkozatuk” – hangsúlyozta a közösségi oldalán közétett videóban Vitályos Eszter.

Nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza, ez nem a mi háborúnk‼️

Közzétette: Vitályos Eszter – 2025. október 16., csütörtök

 

A kormányszóvivő emlékeztetett arra, hogy a Tisza politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, hogy ők, amikor eljön az idő, akkor berántanak mindenkit azonnal.

„Nos, ez egy tipikus háborúpárti mondat! Ami azért veszélyes, mert Brüsszel nyíltan háborúzni akar, Európát és a tagállamokat háborús döntésekre akarják kényszeríteni” – szögezte le a szóvivő, aki szerint

a Tisza Brüsszel bábjaként berántaná Magyarországot és a magyar fiatalokat egy olyan háborúba, ami nem is miénk.

„Mint egy 22 éves fiú édesanyja ezért én is aláírom a NEM A MI HÁBORÚNK petíciót, mert azt hiszem, minden anya nevében mondhatom, hogy

mi biztosan nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza! Ez nem a mi háborúnk!”

nyomatékosította Vitályos Eszter.

„Biztatok minden édesanyát és mindenkit, hogy hangosan üzenjük meg Brüsszel bábjainak: Sürgősen el a kezekkel a fiainktól!” – hangsúlyozta a kormányszóvivő.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivõ – MTI/Máthé Zoltán

orosz–ukrán háború Vitályos Eszter Magyarország

