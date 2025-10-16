Ismét horogra akadt Stefán, a Ráckevei-Duna abszolút rekordpontya

Újra horogra akadt Stefán a Ráckevei (Soroksári)-Duna abszolút rekordpontya a szigetbecsei közösségi stégen. A méretes halnak igen jó az étvágya, több kilót hízott, mióta utoljára kifogta és megmérte egy horgász.

Berényi Antal Tamás bojlis készségén hajnali 4:40-kor jelentkezett a kapás, amelyet mindössze 15 perces parti fárasztás követett. A kapitális hal a mostani méréskor 36,8 kilogrammot nyomott, azaz közel 3 kilót hízott a legutóbbi, június végi hitelesítés óta, amikor Sándor Norbert fogta ki Ráckevénél, 34 kilósan – számolt be a nagy fogásról a Pecaverzum.hu.

„Ez a hal alighanem Magyarország legnagyobb természetes vízi rekordpontya!

A sértetlenül tovább úszó Stefánnak tehát jó étvágya van, így a közeljövőben akár a 40 kilós álomhatárt is elérheti” – áll az Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség közleményében.

