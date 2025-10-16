Ingatlan.com: Lassította az Otthon Start program a fővárosi használt garzonlakások drágulását

Kifejezetten lelassította az Otthon Start program a legkeresettebb, leggyorsabban eladható fővárosi használt garzonlakások drágulási tempóját, a 3 százalékos hitel feltételei között szereplő 1,5 millió forintos árkorlát a gyakorlatban „ársapkaként” működik – közölte az Ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel.

Az ingatlanhirdetési portál tájékoztatása szerint a tulajdonosok által eladásra kínált 30-50 négyzetméteres budapesti lakások négyzetméterárainak középértéke 2024 októbere és 2025 júliusa között 1,1 millióról 1,45 millió forintra nőtt, ami kilenc hónap alatt 32 százalékos drágulást jelentett.

Az Otthon Start program júliusi bejelentése után viszont a 3 százalékos hitelprogram indulásáig lelassult a drágulás, július és szeptember között a tulajdonosok kínálatában csak 3 százalékkal emelkedtek a garzonlakások árai Budapesten.

A lakásárak emelkedésének dinamikája ugyanakkor nem volt egységes, az ingatlanközvetítők által eladásra kínált 30-50 négyzetméteres fővárosi használt lakások ára július és szeptember között 7,6 százalékkal nőtt.

A program szeptemberi indulása óta még tovább lassult a használt budapesti kislakások áremelkedési dinamikája

mind a tulajdonosi, mind a közvetítői kínálatban, előbbieknél 1,5, utóbbiaknál 0,9 százalékot tett ki október közepéig – ismertette a közleményben Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakértő jelezte:

az adatok alapján a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát megakadályozta, hogy az évek óta nem látott keresleti roham újabb árrobbanást indítson el, és így hozzájárult az árszint stabilizálásához.

A kereslet élénk, a vevők egyértelműen aktívabbak, miközben kínálat is igyekszik alkalmazkodni a program feltételeihez; egyre több eladó árazza úgy a lakását, hogy beleférjen az Otthon Start program kereteibe.

Budapesten a IV., VIII., XIV. és XV. kerületi 30-50 négyzetméteres használt lakásokat a tulajdonosok 1,4-1,5 milliós medián négyzetméteráron hirdetik eladásra. A X., XX. és XXI. kerületben 1,15-1,26 milliós ár a jellemző, míg a XXIII. kerületben még 1 millió forint alatt marad az ár, 990 ezer forint a középérték. Ugyanakkor a XI. és XIII. kerületben már 1,76 millió, illetve 1,64 millió ugyanez az érték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)