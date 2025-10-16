Digitális Polgári Kört alapított Rubint Réka és Schóbert Norbert

A Digitális Polgári Kör hivatalos honlapján tudatta Rubint Réka és Schóbert Norbert, hogy megalapították a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kört. Definíciójuk szerint ezzel nemcsak az életmódjukat, hanem a közösségüket is formába hozzák.

A fitneszedző-házaspár által alapított polgári kör bemutatásánál azt írják: az a cél, hogy a közösség erejével inspirációt, motivációt és támogatást adjanak azoknak, akik hisznek abban, hogy a mozgás, valamint az egészséges életforma nemcsak a saját életüket, hanem Magyarország jövőjét is erősebbé és egészségesebbé teheti.

Schóbert Norbert közösségi oldalán arról írt, hogy „a Fitt Magyarország nem álom, hanem küldetés. Nem ígéret, hanem cselekvés. Nem luxus, hanem életmentő valóság”.

„Hitvallásunk egyszerű, mégis erős: testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés. A Fitt Magyarországért egy politikamentes DPK, hiszen az egészségmegőrzés ideológiai táborokon átívelő küldetésünk! Ezt a DPK-t veletek közösen szeretnénk felépíteni olyanná, amilyennek együtt megálmodjuk”

– fogalmazott a fitnesztréner.

A hirado.hu nemrég arról is beszámolt, hogy Ulti néven is alakult egy új Digitális Polgári Kör (DPK), amelyhez Korda György énekes, a Duna Televízióban futó Csináljuk a fesztivált! zsűritagja is csatlakozott.

Kiemelt kép: Rubint Réka és Schóbert Norbert fitneszedzők (Fotó: Dpkor.hu)