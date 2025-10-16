Csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni – jelentette ki Boros Bánk Levente a Harcosok órájában

Negatív programmal ugyan lehet politikai tőkét kovácsolni, de csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni – jelentette ki Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója csütörtökön, a Harcosok órája című online műsorban.

Az igazgató azt mondta: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője mögött állók valamit le akarnak rombolni, nem építeni akarnak, le akarják váltani a kormányt. A mi közösségünk tagjai pedig valamiért fognak össze: ezt hívjuk Magyarországnak, a magyar népnek, magyar nemzetnek – közölte.

Boros Bánk Levente arra a hírre, amely szerint nem rendelkezik elég jelölttel a Tisza Párt, azt mondta: abba a hitbe ringatta magát Magyar Péter, hogy rengeteg elégedetlen ember van az országban, akik tenni is akarnak valamit.

A számok is azt mutatják, hogy

valójában semmi mást nem tudott tenni, csak ugyanazokat mozgósította, akiket korábban más ellenzéki pártok az előző választásokra.

Ugyanazokat az arcokat látta, mint akik Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc mögött felsorakoztak.

„Politikailag szűz embereket találni, akik a hirtelen a semmiből lettek kormányellenesek és kormányváltók, az egy bajos történet.” Ez a nehézsége most Magyar Péternek – mondta.

Addig, amíg

a Fidesz professzionális politikai pártként szisztematikusan építkezett az utánpótlásra is gondolva, addig Magyar Péter „a nullából nem jutott el sehova, és az idő pedig szorít”.

Boros Bánk Levente arra reagálva, hogy Magyar Péter szerint buszokkal szállítják az embereket a békemenetre, és megfenyegette a hatalom a polgármestereket is, hogy megfelelő számú résztvevőt szállítsanak oda, azt mondta:

„A Tisza Párt vezetője folyamatosan másol, az ő saját menete is a Békemenet koppintása lesz. Nulla politikai innováció van a Tisza Pártban.”

Megemlítette, hogy a Magyar Péter országjárásán készült felvételeken ugyanazok az arcok köszönnek vissza.

Tehát pont az vádol buszoztatással, aki buszoztatja a sokkal kisebb létszámú embereit

– tette hozzá.

A békemenet egy országos rendezvény, amelyre az emberek az ország másik végéből is hajlandók eljönni – közölte. Látható lesz majd jövő héten is, hogy „ez nem úgy néz ki, hogy Orbán Viktor itt bujkál az emberek elől, és mindenki Magyar Péter rendezvényein vesz rész” – mondta.

Mint mondta: azt furcsállja Magyar Péterben, hogy milyen gyorsan belesimult abba a balliberális közegbe, ahol nem értik meg a magyarokat, a népet. Szavai szerint ez klasszikusan az a „belbudai” gondolkodás, amely azt feltételezi, hogy az embereknek nincsen önálló akaratuk, véleményük a világról, és meg kell nekik mondani hogyan gondolkodjanak, mit csináljanak, hogyan éljék az életüket. Az elmúlt 15 év arról szólt a magyar politikában, hogy néhány ember, politikus, politikai párt

a régi SZDSZ-es mentalitást elsajátítva a hatalomért önmagáért akar hatalomra kerülni, ez Magyar Péterre is jellemző, másrészt pedig lenézi az embereket, és ez nyilvánul meg a Tisza Párt vezetőjében is.

A műsorban szó volt arról, hogy Varga Judit esetlegesen visszatér a politikába, és ez rettegést okoz a balliberáis oldalon. Boros Bánk Levente azt mondta: ez a „feleség dolog” Magyar Péternek az „Achilles-sarka”, és ezért félnek tőle. Amikor arról kell dönteni, hogy „milyen minőségű” ember vezesse ezt az országot, arról tudna Varga Judit mesélni – mondta.

Kiemelt kép: Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)