Bakondi György: Az európai országok migrációs politikája a társadalmi feszültségek hatására változóban van

Az illegális bevándorlásból adódó biztonsági, szociális problémák társadalmi feszültségeket szültek Európa országaiban, ezért kontinensszerte változóban van a nemzetállamok migrációs politikája – hívta fel figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György rámutatott arra, hogy az elmúlt tíz évben a migráció folyamatosan a politikai viták kereszttüzében volt, a bevándorlás miatt pedig a lakosság mindennapjaiban érezhető minőségromlás következett be.

No-go zónák jöttek létre, megszaporodtak a nők elleni támadások, terrorcselekmények történtek, a szociális ellátórendszer is nehezebben működik, mindezek pedig társadalmi feszültségeket okoztak, és változtatásra kényszerítik a döntéshozókat

– fogalmazott.

Mint mondta, a politikai hangulatváltozás a választási eredményeken is látszik, előretörtek azok a pártok, amelyek a migrációs politikában más álláspontot képviselnek, mint a liberális baloldali pártok.

Bakondi György szerint

a megváltozó közhangulat miatt az Európai Unió szintjén is megfigyelhető változás.

Példaként említette, hogy Ursula von der Leyen a lengyel határvédelem megerősítését már kívánatosnak, támogatandónak tartja, és terveznek egy jogi szabályozást, amely a kitoloncolásokat könnyítheti meg.

Mint mondta, a változások elsőként a tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanácsnál lesznek megfigyelhetők, hiszen a megváltozó nemzeti kormányok ide delegálják vezetőiket.

A főtanácsadó rámutatott arra, hogy

a migrációs nyomás továbbra is nagy, például a magyar-szerb határon 10 900 illegális migránst fogtak el ez év elejétől október közepéig, szemben a múlt évi 9700-zal.

A magyar és a szerb határvédelmi szerveknek köszönhetően ugyanakkor abban lehet bízni, hogy sikerül kiszorítani a határtérségből az embercsempész bandákat, ami enyhítheti a helyzetet – közölte Bakondi György.

Kiemelt kép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)