A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat – jelentette be Zsigó Róbert

A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta, hogy a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak.

„Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel!”

– fogalmazott az államtitkár.

Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Közösségi oldalán üzent a nyugdíjasoknak csütörtök reggel Orbán Viktor miniszterelnök, aki arról írt, hogy a kormány a magyar idősek javára csinálta a nyugdíjrendszert, nem a brüsszelieknek. Egyúttal közölte: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíjon.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)