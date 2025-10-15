Újabb kedvezményes hitelek indulnak Magyarországon: 3 százalékos lehetőséget kapnak a turizmus szereplői

Két, kedvező kamatozású hiteltermék lesz elérhető a turisztikai ágazat szolgáltatóinak szerdától. Már az első héten több száz hiteligénylés elbírálására készül a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH). Az igazgatója közölte a hitellel kapcsolatos részleteket és fontos tudnivalókat.

A Magyar Turisztikai Ügynökség az idei év elején dolgozta ki a turizmus új finanszírozási stratégiáját, amelynek részeként úgy határozott, hogy a szolgáltatók fejlődését kedvezményes hitelekkel és egyedi feltételekkel támogatja – emlékeztetett az Index.

„Ezt a 3 százalékos hitelt a szektorban szinte ingyenhitelnek is nevezhetjük”

– mondta korábban a programot bemutató júliusi eseményen az egyik szakértő.

A KTH közleménye szerint az ágazat cégei 5 egyszerű lépésben, maximum 15 napos ügyintézési határidővel juthatnak kedvező kamatozású hitelhez, a hónap végén meg is történhetnek az első folyósítások. Az előminősítések már zajlanak. Az első konstrukciók a KTH Start Forgóeszköz Hitel és a KTH Start Beruházási Hitel lesznek.

Láving Gusztáv, a hitelközpont vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) adatszolgáltatásra kötelezettek már szeptemberben megkapták a lehetőséget, hogy előminősítsék magukat, így ők október közepén azonnal felkészültebben, kiszámíthatóbban adhatják be a kérelmüket.

A forgóeszköz hitel a működési költségek – például bérek, szállítói számlák – finanszírozására szolgál, maximum 3 éves futamidővel lehet majd igényelni, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel.

Láving Gusztáv hangsúlyozta a program különlegességét: az ágazatban dolgozó egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is hitelképesnek minősülnek.

Ez azért fontos újdonság, mert az adószámos magánszemélyek a bankoknál csak lakossági hitelt vehetnek fel: jelzáloghitelt vagy nagyon drága személyi kölcsönt. Most viszont – állami kamattámogatással – fix 3 százalékos kamatszint mellett igényelhetnek hitelt.

A jövő év elején indul a KTH Midi nevű termék, amellyel már huszonötmillió forintig lehet forráshoz jutni, az év második felében pedig a százmilliós hitelek is elérhetőek lesznek a tervek szerint.

Az utóbbi a Plusz nevet kapja, a legnagyobb értékű, egyedi ügyleteket pedig KTH Komplex néven fogják kezelni. A teljes kínálat tehát négy termékből áll majd: Start, Midi, Plusz és Komplex. A másik elérhető termék, a beruházási hitel felhasználható szolgáltatások fejlesztésére (ilyen lehet akár egy jacuzzi, szauna beszerzése), kapacitásbővítésre és hatékonyságnövelésre, beleértve az energiahatékonyság és a fenntarthatóság erősítését is.

Ez maximum 5 éves futamidejű, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel, szintén éves fix 3 százalékos kamattal – tájékoztattak.

A közlemény szerint ezek a hitelek az állami garanciavállalás következtében fedezet nélkül igényelhetőek – ezáltal például azoknak a szolgáltatóknak is elérhetők, amelyek bérelt ingatlanban működnek.

A törlesztés a turisztikai szezonhoz igazított (akár évi 2 vagy 4 részletben, akár a nyári hónapokra koncentrálva is teljesíthető), és a tőke-visszafizetésre akár egy éves türelmi idő is kérhető (ebben az esetben az első évben csak kamatfizetés történik), az előtörlesztésre pedig bármikor, díjmentesen van lehetőség.

Elindult a fix3%-os hitel a hazai kis- és közepes vállalkozások számára

Több ezer igénylést várnak

A KTH kedvezményes hiteleit azok a vállalkozások és természetes személyek vehetik igénybe, amelyek szálláshely-szolgáltatással, vagy vendéglátó üzlet üzemeltetéssel, vagy turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglalkoznak. Az igénylés digitálisan, pár lépésben, ügyfélbarát módon intézhető az NTAK-on vagy a KTH honlapján (kth.hu) keresztül.

A vezérigazgató az Indexnek elmondta: több ezer igénylést várnak az első évben.

Ezt támasztja alá, hogy az NTAK-ban kiküldött tájékoztató levél után eddig több mint 2700-an jelezték érdeklődésüket. „Persze ez nem jelenti azt, hogy mind a 2700-an fel is veszik majd a hitelt, de mindenképp nagy érdeklődésről tanúskodik” – tette hozzá az Indexnek adott interjújában.

Kiemelte, hogy a rekordok ellenére, melyek sorra dőlnek meg a hazai turizmusban, szükség van arra, hogy az ágazatot hitelekkel is támogassák. „Éppen az ágazat teljesítményének folyamatos bővülése teszi szükségessé a fenntartható finanszírozás biztosítását is. Ha ugyanis arányaiban csökken a turisztikai vállalkozások hitelállománya, az hosszabb távon gátat szabhat a növekedésnek” – válaszolta, majd hozzáfűzte, hogy a turizmus jelenleg a magyar GDP több mint 13 százalékát adja, amit a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-ban 16 százalékra szeretne emelni.

Arra a kérdésre, mi lesz, ha valaki nem tudja fizetni a hitelt, a következőt válaszolta: Részletesen kifejtette, hogy olyan értékelési rendszert alakítottak ki, amely egyrészt a szokásos pénzügyi mutatókat – eredményesség, tőkehelyzet, eladósodottság – vizsgálja, másrészt figyelembe veszi a turisztikai adatokat. Megnézik az elmúlt évek forgalmát, a környéken működő hasonló helyek teljesítményét, és azt is elemzik, milyen lehetőségek vannak a térségben. Ilyen alapos előszűrés mellett kevés esélyt lát arra, hogy a jól működő szolgáltatóknak problémát jelentsen a visszafizetés.

Ami pedig a kamatokat illeti, amelyekkel a hiteligénylőknek számolniuk kell: mind a Start, mind pedig a Midi program fix háromszázalékos kamattal működik a futamidő végéig, ami állami kamattámogatással valósul meg – hasonlóan az Otthon Starthoz. A KTH a forrást piaci árakon szerzi be, a különbséget a magyar állam fedezi.

„Nincs szerződéskötési díj, kezelési költség, folyósítási díj vagy bármilyen egyéb járulékos költség”

– hangsúlyozta Láving Gusztáv, majd hozzátette, hogy az előtörlesztés szintén ingyenes.

A tájékozódást online a KTH honlapja (www.kth.hu), telefonon a díjmentesen hívható ügyfélszolgálat (+36 1 550 1832), valamint az info@kth.hu segíti. A konstrukciók megismertetésében, népszerűsítésében, a személyes ügyféltájékoztatásban az országos lefedettséggel rendelkező Tourinform hálózat is közreműködik.

Kiemelt kép: A Reed Luxury Hotel & Camp; Bistro szálloda Siófokon az ünnepélyes megnyitó napján, 2023. május 30-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)