Tűz ütött ki egy tízemeletes társasházban Budapesten

Szerző: hirado.hu
2025.10.15. 11:03

| Szerző: hirado.hu

Tűz keletkezett egy tízemeletes társasház első emeleti lakásában a Budapest II. kerületi Pálos utcában, amely körülbelül húsz négyzetmétert érintett – közölte a katasztrófavédelem. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett eloltották a lángokat, és az épület átszellőztetése idejére tizenkét lakásban rendelték el az elzárkóztatást.

A kiemelt kép illusztráció. 

