Tűz ütött ki egy tízemeletes társasházban Budapesten

A fővárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett eloltották a lángokat, és az épület átszellőztetése idejére tizenkét lakásban rendelték el az elzárkóztatást.
Kapcsolódó tartalom
Tűzveszély otthon – így kerülhetők el a leggyakoribb lakástüzek
A legtöbb tűz elektromos problémák, nyílt láng használata, fűtési hibák, főzés vagy dohányzás miatt keletkezik. Az Országos Katasztrófavédelem szóvivője, Mukics Dániel a hirado.hu-na elmondta, hogyan kerülhetők el a leggyakrabban előforduló lakástüzek.
A kiemelt kép illusztráció.