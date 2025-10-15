Többszörösére emelkednének a rezsiköltségek, ha Magyarországon is a „brüsszeli bábok” kerülnének hatalomra – jelentette ki Hidvéghi Balázs

Brüsszelt és Ukrajnát nem érdekli, hogy ha Magyarország leválna az orosz olajról és gázról, akkor a rezsiköltségek a többszörösére emelkednének és ha Magyarországon is a „brüsszeli bábok” kerülnének hatalomra, akkor mindezt végre is hajtanák: levágnák Magyarországot az olcsó orosz energiáról és helyette jóval drágábban kellene azt máshonnan megvásárolni, vagyis egy tollvonással a többszörösére emelnék a rezsiköltségeket – jelentette ki a Miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban szerdán.

Hidvéghi Balázs az energia és a rezsi kérdését nevezte a jelenleg is zajló Nemzeti Konzultáció legfontosabb kérdésének, tekintettel arra, hogy – mint fogalmazott – ez mindenkit, minden magyar családot érint.

Az államtitkár szerint erről azért is fontos beszélni, mert

Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek az is a része, hogy levágják a tagállamokat, így Magyarországot is az olcsó orosz olajról és gázról, még akkor is ha ez veszélyezteti az energiaellátást és egyúttal töbszörös árat kellene kifizetnie a magyar lakosságnak.

Hidvéghi Balázs azt hangsúlyozta, hogy az Európai Uniót (EU) és Ukrajnát nem érdekli, hogy ez mennyibe kerülne a magyar családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak.

Ha Magyarországon is a „brüsszeli bábok” kerülnének hatalomra, akkor mindezt végre is hajtanák: levágnák Magyarországot az olcsó orosz energiáról és helyette jóval drágábban kellene azt máshonnan megvásárolni

– hangoztatta. „Vagyis egy tollvonással a többszörösére emelnék a rezsiköltségeket” – fűzte hozzá.

Az államtitkár a videóban arra is felhívta a figyelmet: nem véletlenül lehet hallani tőlük, hogy a rezsicsökkentés „humbug” és az a jó, ha az emberek többet fizetnek. Hidvéghi Balázs egyúttal leszögezte, hogy Magyarország energiaellátását földrajzi helyzeténél fogva az Oroszországgal kötött hosszútávú gáz- és olajszállítási szerződések garantálják és ez biztosít a magyar családok számára kiszámítható és megfizethető rezsit

Hidvéghi Balázs emlékeztetett rá, hogy a kormány 2013 óta csökkentett árakat biztosít a lakosságnak és ennek köszönhető, hogy

az egész EU-ban a magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsit, miközben Brüsszel ezt az elejétől fogva kritizálja, most pedig azt követelik, hogy Magyarország drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt és ezzel vessen véget a rezsicsökkentésnek

Hangsúlyozta, hogy a kormány ezzel nem ért egyet és azért is kérdezi meg az embereket a Nemzeti Konzultációban arról: egyetértenek-e azzal, hogy Magyarország drágábban szerezze be az energiát és ezzel megszünjön a rezsicsökkentés, vagy pedig tartsuk meg az olcsó forrásokat és a csökkentett rezsit.

Hidvéghi Balázs elmondta: fontos az emberek támogatása, véleménye és mindenki válaszát várják ebben a kérdésben is.

Az államtitkár közölte, hogy már több mint kétmillió magyar megkapta a nemzeti konzultációs kérdőívet Már több mint kétmillió magyar megkapta a nemzeti konzultációs kérdőívet , ez most az alkalom, hogy világosan üzenjünk Brüsszelnek és hazai bábjainak, nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból” – írta Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán még hétfőn. Hozzátette: „Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat – így Magyarországot is”. Megjegyezte: „a baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)