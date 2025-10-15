„Több tiszteletet az időseknek! – Menczer Tamás reagált a nyugdíjak megadóztatásának ötletére

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is reagált arra a felvételre, amelyen Simanovics András közgazdász a Della podcastben arról beszélt, hogy a nyugdíjakat a mostanihoz képest jobban meg kellene adóztatni.

„Büdösek. Ezt mondta Magyar Péter az idősekről, ugye emlékeztek? Meg azt, hogy vegyenek maguknak új unokát” – fogalmazott videójában Menczer Tamás, aki úgy látja: „nincs abban semmi meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az megadóztatná a nyugdíjakat és elvenné a 13. havi nyugdíjat is.” A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt megint lebukott, és megint kiderült az igazság.

„Üzenet a tiszásoknak: nem fogjuk hagyni! Több tiszteletet az időseknek!”

– jelentette ki Menczer Tamás.

Az Ellenpont cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy Simonovits András közgazdász korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emeléséről is beszélt.

