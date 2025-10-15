Terrorcselekménnyel fenyegetőzött, mert ellopták a telefonját

Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki 2025 márciusában a győri rendőr-főkapitányságot felhívta, majd a telefonban egy munkásszálló felrobbantásával fenyegetőzött.

A vádirat szerint a férfi 2025 tavaszán ittas és bódult állapotban felhívta a győri rendőr-főkapitányságot. A telefonhívás során azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben a rendőrség nem tesz lépéseket a korábban tőle ellopott mobiltelefon felkutatása érdekében, akkor felrobbantja azt a munkásszállót, ahol szerinte a lopás feltételezett elkövetője tartózkodik.

A férfi a fenyegetést arra akarta használni, hogy a rendőrség megkeresse a mobiltelefonját.

A főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt vádolta meg a férfit. A vádiratban továbbá indítványt tett arra, hogy felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje a fenyegetőző férfit – derül ki a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleményéből.

