Orbán Viktor üzent a Tisza Pártnak: El a kezekkel a nyugdíjaktól!

„Mindig is csak két politika volt Magyarországon” – kezdte a válaszát a kormányfő. „Baloldali meg jobboldali. A baloldalnak régi mániája, Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni.

A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell.

A 13. havit a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta. A Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott. Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól!

A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell”

– zárta válaszát Orbán Viktor.

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. október 15., szerda

