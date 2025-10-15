Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Orbán Viktor üzent a Tisza Pártnak: El a kezekkel a nyugdíjaktól!

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.15. 17:43

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Mit szól ahhoz, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat is? – tették fel a kérdést a miniszterelnöknek a közösségi oldalára feltöltött videóban. A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell – felelte többek között Orbán Viktor.

„Mindig is csak két politika volt Magyarországon” – kezdte a válaszát a kormányfő. „Baloldali meg jobboldali. A baloldalnak régi mániája, Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni.

A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell.

A 13. havit a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta. A Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott. Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól!

A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell”

zárta válaszát Orbán Viktor.

El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. október 15., szerda

 

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

nyugdíjTisza Párt Magyar PéterOrbán Viktor Magyarország

Ajánljuk még

 