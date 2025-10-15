Mérföldkőhöz ért a Lázárinfó, ahol Varga Judit visszatérése is szóba került

Kaposváron adott otthont kedden a Lázárinfó legújabb állomásának, amely immáron a huszadik ilyen alkalom volt. Lázár János építési és közlekedési miniszter fórumán szó esett a vidékre irányított fejlesztésekről, buszjáratokról, valamint Varga Juditról is.

A kaposvári Együd Árpád Művelődési Központ előtti Nagy Imre téren tartotta meg kedden Lázárinfó elnevezésű fórumát Lázár János. A miniszter kezdésképpen arra biztatta a résztvevőket, hogy türelmesen hallgassák végig egymást, egyúttal jelezte: kíváncsi az emberek kérdéseire, javaslataira és véleményére, mivel tanulni szeretne belőle. Az építési és közlekedési miniszter fórumán kijelentette, hogy szerinte egyedül Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz képes garantálni a tartós békét. Lázár János úgy látja, a világ háborús pszichózisban él, és a háború lehet a következő évek jelene.

„Nekünk magyaroknak a béke a legfontosabb, hogy se a Kelettel, se a Nyugattal ne keveredjünk háborúba. Emellett garanciát adunk az ország függetlenségére, hogy a magyarok sorsáról ne Brüsszelben, ne Moszkvában és ne Pekingben döntsenek”

– jelentette ki a tárcavezető a Somogy Vármegyei Hírportál tudósítása szerint.

Mint mondta, garantálják az ország biztonságát, amivel kapcsolatban megemlítette Kaposváron 2010 óta 66 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, emellett azzal kapcsolatban is garanciáról beszélt, hogy Fidesz-kormány esetén bevándorlásmentes marad Magyarország. Gelencsér Attila, aki Kaposvár és a Zselic kormánypárti országgyűlési képviselője a Lázárinfón elmondtam: Takács Péter egészségügyi államtitkár arról biztosította, hogy energetikai felújítás következhet a kaposvári kórház belgyógyászatán, a képviselő emellett beszámolt a nővérszálló épületének felújításáról, amire Lázár Jánostól kapott biztatást.

Lázár János a helyi közlekedésről is beszélt, amellyel kapcsolatban bejelentette, hogy december 14-től új menetrendet vezetnek be. A vármegyei hírportál cikke szerint ennek lényege, hogy minden vidéki településről napi háromszori buszjárat tart majd a járási székhelyekre, és vissza a hét minden napján, így hétvégén is. Somogyban ez 250 települést érint, a vármegyében ráadásul 70 zsákfalu van, és ezek mindegyikét eddig nem is érintette buszközlekedés.

A miniszter később kérdésekre is válaszolt, egy nyugdíjas asszonynak például azt mondta,

hogy a kormány már dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén,

míg egy 15 éves fiatalnak azt javasolta, hogy szülőföldjén képzelje el a jövőjét.

A Lázárinfón ezúttal is megjelent Szabó Bálint korábbi szegedi önkormányzati képviselő is trombitájával, akit Szita János kaposvári fideszes polgármester igyekezett meggyőzni arról, hogy ne zavarja meg trombitálásával az eseményt, ám a férfi azt mondta, hogy elvarratlan szálai vannak Lázár Jánossal, mire Szita Károly azt mondta: varrják el, de Lázár János ezen alkalommal „hadd legyen a kaposváriaké. ”

Varga Judit politikai szerepe

A 24.hu mindezek mellett arról kérdezte Lázár Jánost, hogy szerinte lehet-e még szerepe Varga Juditnak a magyar politikában, miután 2024 elején a kegyelmi üggyel összefüggésben lemondott. A tárcavezető válaszában elmondta, hogy Varga Judit két minőségben kerül az ember elé: az egyik, mint nő, egy édesanya tragédiája, aki a férje által elkövetett erőszak és megaláztatás miatt éveken át szenvedhetett a hírek szerint.

„Emiatt együttérzőek vagyunk és sajnáljuk. A politikusi teljesítménye azonban kételyeket hagy. A kegyelmi ügyben betöltött szerepe szerintem kizárja annak a lehetőségét, hogy vezető politikai szerepet vállaljon Magyarországon most és a következő évtizedekben. Ha esetleg úgy dönt, hogy elindul a választáson a XII. kerületben fideszes színekben, és eltakarítja azt az embert, akit ő maga hozott a nyakunkra, azt a javára írnám”

– mondta Lázár János., aki szerint a kegyelmi ügy nem csak Magyar Péter előrelépéséhez járult hozzá, hanem a Fidesznek is sokat ártott.

„A kegyelmi ügyben szerintem még a köztársasági elnöknél is nagyobb hibát követett el az igazságügyi miniszter, amikor azt mondta, hogy a papírok összekeveredtek. Nekem ne mondja magyar adófizetőként egy miniszter azt, hogy a papírok összekeveredtek, mert az a full alkalmatlanság”

– fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.

