Még az MSZP-s politikus sem érti, miért támogatják Pikó Andrásék a drogozással összefüggésbe hozott baloldali jelöltet

A Fidesz frakcióvezetője kedden egy videót is közzétett a témával összefüggésben, amelyben Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselőnek válaszolt. Korábban a hirado.hu is beszámolt arról, hogy egy megjelent egy felvétel, amely szerint a korábban DK-s Horváth Alexander keringő felvétel szerint a politikus nem csak hogy úgy viselkedik, mint aki drog hatása alatt áll, de a háta mögött valaki éppen csíkokra bontja a tálcára szórt fehér port.
Pikó András a hír kapcsán azt nyilatkozta: szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel, és büszke rá, hogy Horváth Alexander nem lesz az. Kijelentette: „Bízom benne, hogy november 9-e után visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá.”
A Hír TV nemrég megkérdezte Horváth Alexandertől, hogy nem tartja-e aggályosnak az indulását az üggyel összefüggésben, a politikus azonban nem válaszolt. Szarvas Koppány Bendegúz momentumos politikus a csatornának azt mondta, hogy Horváthnak nem volt drogbotránya.
Czeglédy Ádám VIII. kerületi MSZP-s képviselő úgy látja: Horváth Alexander odáig jól cselekedett, hogy lemondott a mandátumáról, de azt nem érti, Pikó András és csapata miért támogatja őt újra.
Pálovics Emese, a Fidesz–KDNP VIII. kerületi önkormányzati képviselőjelöltje szerint aki képviseli a kerület lakosait, annak be kell tartania a törvényeket és azokat be is kell tartatni.
Kedden Horváth Alexander arról írt a közösségi oldalán, hogy igazolt sportolóként rendszeres részt vesz sportorvosi vizsgálatokon, legutóbb szeptember elején volt egy ilyen. A kötelező vizsgálatoknak pedig része volt a drogteszt is, amelynek eredményét a posztnál lévő kommentmezőben ismertette.
