Még az MSZP-s politikus sem érti, miért támogatják Pikó Andrásék a drogozással összefüggésbe hozott baloldali jelöltet

November 9-én időközi választást tartanak Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban. A jelöltek között ott van Horváth Alexander is, a Pikó András jelenlegi polgármester által támogatott jelöltről nemrég egy olyan felvétel jelent meg, amelyen kábítószert fogyaszthatott. A történekkel kapcsolatban nemrég Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője és korábbi józsefvárosi polgármester is megszólalt, aki leszögezte: semmivel sem vádolja Horváth Alexandert, csak döntse el mindenki, mit lát a megjelent felvételen.

A Fidesz frakcióvezetője kedden egy videót is közzétett a témával összefüggésben, amelyben Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselőnek válaszolt. Korábban a hirado.hu is beszámolt arról, hogy egy megjelent egy felvétel, amely szerint a korábban DK-s Horváth Alexander keringő felvétel szerint a politikus nem csak hogy úgy viselkedik, mint aki drog hatása alatt áll, de a háta mögött valaki éppen csíkokra bontja a tálcára szórt fehér port.

Pikó András a hír kapcsán azt nyilatkozta: szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel, és büszke rá, hogy Horváth Alexander nem lesz az. Kijelentette: „Bízom benne, hogy november 9-e után visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá.”

Nem vádolom én semmivel Horváth Alexandert, mindenki döntse el maga, mit lát🤷🏻‍♂️ Ő amúgy a baloldal jelöltje a november 9-ei időközi választáson Józsefvárosban. A poszt csak válasz az antifa Jámbor úrnak. 👋 Közzétette: Kocsis Máté – 2025. október 14., kedd

A Hír TV nemrég megkérdezte Horváth Alexandertől, hogy nem tartja-e aggályosnak az indulását az üggyel összefüggésben, a politikus azonban nem válaszolt. Szarvas Koppány Bendegúz momentumos politikus a csatornának azt mondta, hogy Horváthnak nem volt drogbotránya.

Czeglédy Ádám VIII. kerületi MSZP-s képviselő úgy látja: Horváth Alexander odáig jól cselekedett, hogy lemondott a mandátumáról, de azt nem érti, Pikó András és csapata miért támogatja őt újra.

Pálovics Emese, a Fidesz–KDNP VIII. kerületi önkormányzati képviselőjelöltje szerint aki képviseli a kerület lakosait, annak be kell tartania a törvényeket és azokat be is kell tartatni.

Kedden Horváth Alexander arról írt a közösségi oldalán, hogy igazolt sportolóként rendszeres részt vesz sportorvosi vizsgálatokon, legutóbb szeptember elején volt egy ilyen. A kötelező vizsgálatoknak pedig része volt a drogteszt is, amelynek eredményét a posztnál lévő kommentmezőben ismertette.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Horváth Alexander.