Másfél évnyi gáz van a tározókban, az államtitkár szerint biztosított a lakosság ellátása a fűtési szezonban

„Október 15-én indul a fűtési szezon, minden startra kész” – közölte a Facebookon Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, aki hozzátette: „a rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában.”A fűtésért felelős szolgáltatóknak szeptember 15-től kellett rendelkezésre állniuk, és egy hónapra elindítaniuk a fűtést.

Az államtitkár posztjában arról számolt be, hogy a kormányzati beavatkozás lehetővé tette, hogy a gáz és az áram ára évek óta Magyarországon a legalacsonyabb, miközben az unióban megugrottak ezek a mutatók, amivel Czepek Gábor szerint egyre több család kerül bajba. Azt is megjegyezte, hogy mostanra olyan helyzet állt elő, hogy minden ötödik uniós polgár számára gondot okoz otthonának megfelelő fűtése.

„Az energiaellátás kérdése ma Európa egyik legfontosabb ügye – és Brüsszel rendkívüli nyomást gyakorol Magyarországra. A brüsszeli háborús terv része az is, hogy meg akarják tiltani az orosz energia beszerzését, és el akarják törölni a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést”

– fogalmazott Czepek Gábor, aki szerint a Tisza Párt nyilatkozatai és brüsszeli szavazatai alapján azt is megjegyezte, hogy az ellenzéki párt kormányra kerülése esetén „Brüsszel bábjaként az adók mellett rezsit is emelne.”

„Brüsszel elvárásinak megfelelően készek felborítani az ország energiaellátását és eltörölni a hatósági rezsiárat. Így egy tollvonással három-négyszeresére emelnék a magyar családok rezsikiadásait és a magas energiaárakkal kivégeznék a magyar vállalkozásokat, a gazdaságot is”

– közölte az államtitkár.

Czepek Gábor megjegyezte, hogy a családok ebben a fűtési szezonban is számíthatnak a rezsicsökkentésre, emellett az ellátás biztosított, míg a gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet van. „A hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig garantálja a biztonságos energiaellátást” – tette hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi – Róka László)