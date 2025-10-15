Magyar Péter közölte: inkább nem indul egyéniben a választáson, ha Varga Judittal kell szembenéznie

Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter a lehetséges visszatéréséről egyeztetett Bóka Jánossal, miközben volt férje, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke jelezte: semmiképp nem indulna el ellene abban az egyéni körzetben, ahol a 2026-os választáson megméretteti magát.

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Hetek című lap podcastműsorában elmondta, hogy egyeztetett Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel esetleges politikai visszatéréséről. A tárcavezető elismerően nyilatkozott volt kormánytagjáról, akit emberi, szakmai, erkölcsi és politikai szempontból is a Fidesz egyik meghatározó alakjának nevezett.

„Minden olyan eszköz, gesztus, amivel ő a politikai közösségünk melletti kiállásról, támogatásról tesz tanúbizonyságot, bennünket erősít, és annak mi nagyon örülünk”

– fogalmazott Bóka János. Ugyanakkor hangsúlyozta: a döntés Varga Judit kezében van, neki kell elhatároznia, visszatér-e a közéletbe, miután 2024 februárjában visszavonult a politikától.

Magyar Péter azt mondta: nem indul egyéniben, ha a Fidesz jelöltje Varga Judit lesz a Hegyvidéken

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán reagált a felvetésre, és kijelentette, nem kívánja kommentálni volt felesége magánéleti vagy politikai döntéseit, valamint a következő fél évben nem fog róla negatívan nyilatkozni.

A Szabad Európának adott interjúban a Tisza Párt elnöke hozzátette:

ha a Fidesz Varga Juditot indítaná a hegyvidéki választókerületben, akkor ő nem indulna el ellene egyéniben.

Az Index felidézte, hogy a múlt héten Gulyás Gergely is reagált a kérdésre, amikor egy októberi videóban arra kérték, támogassa Varga Judit visszatérését. A Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor röviden úgy válaszolt: „Felolvastam, ezzel tudjuk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.”

A lehetséges visszatérés szóba került még a múlt heti kormányinfón is: ott arra a kérdésre, hogy Varga Judit visszatérhet-e a politikába, Gulyás Gergely azt mondta: „Nem a fogadókészség hiányzik, hanem a csatlakozási szándék.” De hozzátette, hogy ezen a héten ő is találkozik vele, akkor kiderül, változott-e az álláspontja.

Kiemelt kép: Varga Judit igazságügyi miniszter, mellette férje, Magyar Péter a madéfalvi veszedelem 259. évfordulóján tartott megemlékező misén a székelyföldi Madéfalván, a Szent Anna-kápolnában 2023. január 7-én (Fotó: MTI/Veres Nándor)