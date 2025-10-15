Magyar Péter brüsszeli pártja elzáratná a Magyarországra vezető olaj- és gázvezetékeket – figyelmeztet Gyürk András

Magyar Péter brüsszeli pártja elzáratná a Magyarországra vezető olaj- és gázvezetékeket – hívta fel a figyelmet szerdai sajtóközleményében Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Az Európai Parlament illetékes szakbizottságai csütörtökön szavaznak az orosz energiaimport betiltására irányuló jogalkotási javaslatról. A szavazás kapcsán Gyürk András kiemelte: „A parlament javaslata példátlan támadás a magyar energiaellátás biztonsága ellen, és a rezsicsökkentés jogi-pénzügyi ellehetetlenítésére irányul. A javaslatot ennek ellenére teljes mellszélességgel támogatja Magyar Péter pártja Brüsszelben.”

A képviselő rámutatott: az Európai Parlament javaslata szerint az orosz olajimportot kevesebb mint három hónap múlva, 2026. január 1-jétől be kellene tiltani.

„Ezzel az eddigi kettő helyett csak az Adria olajimportvezeték működhetne, amely az eddigi kapacitásteszteken többször is megbukott. Ez azonnali, jelentős benzinár-emelkedést okozna, és rövid távon üzemanyaghiányt is eredményezhetne” – tette hozzá.

Az EP javaslata a vezetékes orosz földgáz importját 2027. január 1-jétől tiltaná be. „Magyarország esetében az IMF friss modellszámítása szerint ez az intézkedés akár 4 százalékos GDP-veszteséget okozhat. A magyar családok rezsiszámlái pedig akár évi ötszázezer forinttal is emelkedhetnének. Ez elfogadhatatlan” – hangsúlyozta a Patrióták Európáért-frakció képviselője.

„Magyar Péter pártja Európában a Magyarországra nézve káros javaslatok előterjesztői és határozott támogatói között van. Mi azonban nem engedünk a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, és határozottan kiállunk hazánk zavartalan energiaellátása mellett” – fogalmazott Gyürk András.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu