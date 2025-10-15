Indul a fűtési szezon, Európa legalacsonyabb energiaárai segítik a magyarokat – jelentette ki Czepek Gábor

Október 15-ével indul a fűtési szezon, minden startra kész, a rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában – közölte Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára szerdán közösségi oldalán.

Hangsúlyozta, a kormányzati beavatkozás tette lehetővé, hogy a gáz és az áram ára évek óta a legalacsonyabb, miközben Brüsszel energiapolitikája miatt az unióban megugrottak az árak, és egyre több család kerül bajba.

Ma már minden ötödik uniós polgár nem tudja megfelelően fűteni az otthonát – jegyezte meg.

Hozzátette, hogy az energiaellátás kérdése ma Európa egyik legfontosabb ügye, és Brüsszel rendkívüli nyomást gyakorol Magyarországra. A brüsszeli háborús terv része az is, hogy meg akarják tiltani az orosz energia beszerzését, és el akarják törölni a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést – közölte.

„És tessék ez ügyben is figyelni a Tisza Pártra! Ahogy az adóemelési terveiket is próbálták eltitkolni, úgy az energiapolitikában is lapítanak – de a brüsszeli szavazásaikból és a nyilatkozataikból pontosan látszik, hogy Brüsszel bábjaiként nemcsak adókat, hanem rezsit is emelnének. Brüsszel elvárásainak megfelelően készek felborítani az ország energiaellátását és eltörölni a hatósági rezsiárat. Így egy tollvonással három-négyszeresére emelnék a magyar családok rezsikiadásait és a magas energiaárakkal kivégeznék a magyar vállalkozásokat, a gazdaságot is” – fogalmazott az államtitkár.

A magyar családok ebben a fűtési szezonban tehát számíthatnak a rezsicsökkentésre és az ellátás biztosított, a gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet van, a hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig garantálja a biztonságos energiaellátást – írta Czepek Gábor közösségi bejegyzésében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)