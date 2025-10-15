Hidvéghi Balázs: Brüsszel és a hazai ellenzék adóemelési törekvéseit a magyar emberek állíthatják meg

Brüsszel és a hazai ellenzék adóemelési törekvéseit a magyar emberek állíthatják meg a nemzeti konzultációval, amelynek papíralapú kérdőívei október végéig mindenhová eljutnak – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában szerdán.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: Brüsszel és az „itthoni kiszolgálói” adóemeléseket akarnak, teljesen megváltoztatnák azt a családbarát és alacsony adóra épülő gazdasági rendszert, „amit az elmúlt másfél évtizedben kiépítettünk”, mert finanszírozni akarják a háborús erőfeszítéseket, fegyverkezni akarnak, arra törekednek, hogy az Európai Uniót, ezáltal Magyarországot is belerángassák az orosz–ukrán háborúba.

Ez egy nagyon éles ellentét a brüsszeli elvárások, az őket kiszolgáló ellenzék és a kormánypárt között, amely azt mondja, hogy békére kell törekedni – jelezte.

Az államtitkár szerint olyan témáról van szó, amely

„mindannyiunk biztonságát és mindannyiunk anyagi lehetőségeit meghatározza a következő évekre”,

ezért arra kérnek mindenkit,

vegyenek részt a konzultációban, mondjanak véleményt, küldjék vissza a kérdőívet a november végi határidőig.

Magyarország jövője Magyarországon dől el, amíg nemzeti kormány van, addig biztosíthatnak mindenkit, hogy ez így is marad – hangoztatta Hidvéghi Balázs.

„Mi nem egy külső elvárást akarunk kiszolgálni. Amikor azt ismételgetik újra meg újra, hogy az orosz–ukrán háború az a mi háborúnk, amikor ezt mondja akár a lengyel miniszterelnök, akár az Európai Bizottság vezetője és így tovább, akkor ennek a leghatározottabban ellen kell állni, és el kell mondani, hogy nem, ez nem a mi háborúnk, a józan ész, a normalitás az azt diktálja, hogy békére törekedjünk” – tette hozzá.

A politikus szavai szerint „ezt tette Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti békemegállapodással”, és világraszóló dolog, büszkeség, hogy a magyar miniszterelnök volt azon kevesek egyike, akiket meghívott erre az eseményre.

Tehát lehet békét teremteni egy rendkívül nehéz helyzetben is, ezt meg lehetne tenni itt, Európában is,

de a brüsszeli politika nem ezt akarja, a háborút erőlteti, a fegyverkezést,

Ukrajna finanszírozása ugyanakkor a biztonsági kockázaton túl adóemeléseket is jelent.

Ezért fontos, hogy ebben a magyarok véleményt mondhatnak és mondjanak is, ez meg fogja erősíteni a kormányt abban, hogy

„a békére törekedjünk, a békepolitikát folytassuk, és a magyar érdekből induljunk ki, ne egy külső elvárásból”

– fogalmazott.

Hidvéghi Balázs szólt arról, hogy az elmúlt időszakban Magyarországon kiépített családbarát, alacsony adókra épülő rendszert többen meg akarják változtatni; a Tisza Párt egyik alelnöke arról beszélt, hogy

titkolni akarják a magyarok előtt, mire készülnek, csak nyerjék meg a választást, aztán bármit lehet.

Ez egy rendkívül veszélyes politika, és látható, hogyan fonódott össze a Tisza Párt a brüsszeli elittel és annak elvárásaival – hangsúlyozta.

Közölte:

egy átlagjövedelmű családnak jövő év januárjától havi szinten 280 ezer forint pluszt jelentene, „ha marad a mi rendszerünk”, és ennyit vennének el, ha adóemelésekre kerülne sor.

„Életbe vágó, húsba vágó kérdésekről van szó, a tét nagyon nagy, és érezzük azt, hogy növekedik a nyomás Brüsszel részéről is, és az itthoni kiszolgálói is készek arra, hogy ezeket a terveket megvalósítsák, úgyhogy legyünk észnél, mondjunk véleményt és tiltakozzunk az adóemelések ellen” – szólított fel.

Hidvéghi Balázs azt mondta, javaslatot tett rá, hogy

előbb-utóbb nyissák meg az online szavazás lehetőségét is,

mert vannak, akik „jobban szeretnek az interneten keresztül véleményt mondani”. Be fogják jelenteni, amikor ez sorra kerül – fűzte hozzá.

Az államtitkár a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának is vendége volt, ahol a jövő évi választásokkal összefüggésben arról is beszélt, hogy a tét az ország sorsa, hogy „ki tudunk-e maradni a háborús uszításból, akár a konfliktusból és megtartjuk-e azt a politikát, ahol alacsony adók vannak, segítik a magyar családokat, fiatalokat, édesanyákat adókedvezmények egész sorával”.

A Tisza Párt adóemelésekre készül, miután lebuktak, azóta kétségbeesetten próbálják tagadni, de közben olyan szakértőket vonnak a saját köreikbe, olyan eseményeket szerveznek, ahol kiderül, ez az igazság, adót akarnak emelni brutálisan.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)