Hamarosan jön az Orbán-Trump-csúcs - jelentette be a miniszterelnök

Ott volt a helyünk a nemzetközi békecsúcson – mondta Orbán Viktor szerda este a Mandinernek adott interjúban. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy hamarosan ismét találkozik az amerikai elnökkel. A találkozó leginkább gazdasági kérdésekről fog szólni, tette hozzá.

Orbán Viktor elárulta: csak szombat este tudta meg, hogy az amerikai elnök meghívta a Sarm es-Sejk-i békecsúcsra Egyiptomba. A riporter megjegyezte, hogy bár részvételét a közvélemény nagy része diplomáciai sikerként értékeli, az ellenzéki szereplők nem tudnak ezzel mit kezdeni. A kormányfő úgy fogalmazott: „Igen, nem olyan egyszerű nekik, de messze vannak az eseményektől. De az igazság az, hogy ott volt a helyünk. Tehát mi azért voltunk ott, mert ott volt a helyünk.

Mióta Trump elnök visszatért, azóta a világban formálódik egy világhálózat, olyan emberekből, olyan állami vezetőkből, akik minden fegyveres konfliktus esetén keresik a békés megoldás lehetőségét.” A miniszterelnök kiemelte: ennek a hálózatnak Magyarország is a része.

„Akkor is a béke oldalán álltunk, amikor nem volt ilyen hálózat, csak most már van is egy ilyen hálózat. És ez nem korlátozódik Európára, sőt a nyugati világra, hanem vannak benne keleti emberek is” – tette hozzá, és emlékeztetett arra is, hogy a legutóbbi néhány hétben ezért járt az Emirátusokban, volt Katarban, és találkozott a türk államok vezetőivel. „Tehát van egy hálózat, nincs bejelentve, nincs megalakítva hivatalosan, de mi tudjuk egymásról, hogy ki az a lassan most már több mint egy tucat olyan vezetője a világnak, aki békeügyben segíti egymást, illetve leginkább segíti az amerikaiakat” – fejtette ki a miniszterelnök, aki beszámolt arról, hogy voltak európai vezetők, akik azért voltak ott, mert a súlyuk miatt ott kellett lenniük. „Mi pedig azért voltunk ott, még egyszer mondom, mert jómagam, mint magyar miniszterelnök, annak a békepárti hálózatnak vagyok a része, és a magyar külpolitika a békepártiságáról híres az egész világon, akik minden konfliktusban, akikre minden konfliktusban lehet számítani, hogyha valamit tenni kell, ha valamire szükség van, akkor állnak rendelkezésre. Tehát ha béke ügyéről van szó, Ukrajnától Ciszjordániáig, akkor a magyarokra lehet számítani” – emelte ki és megjegyezte, „mi nem tolakodunk sose előre. Ide sem én jelentkeztem, ide sem Magyarország jelentkezett. Mi tudjuk a helyünket, mekkora az ország, mekkora a befolyása, milyen képességeink vannak. De amikor a béke ügyéről van szó, és szükség van ránk, akkor lehet is ránk számítani”.

Arra a kérdésre, mit jelenthet a gyakorlatban az, hogy az amerikai elnök biztos Orbán Viktor 2026-os győzelmében, a miniszterelnök úgy reagált, hogy „jó neki”. Leszögezte: „Itt nincs lefutott választás”.

„Aki azt gondolja, hogy az a tény, hogy én már az ötödik ciklusomat taposom, mint miniszterelnök, az az arra utal, hogy itt könnyű választást nyerni, az nem ismeri a magyarokat, nem ismeri Magyarországot, nem ismeri a választások történetét”

– sorolta a miniszterelnök.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy hamarosan ismét találkozik az amerikai elnökkel. „Van időpont is és a tárgyalási tematika is 80 százalék körüli állapotban van. Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék 20 százalékról is, akkor az amerikaiakkal közösen eldöntjük, hogy mikor jelentjük be a találkozót, és akkor ez létre fog jönni. A találkozó leginkább gazdasági kérdésekről fog szólni, a kettős adóztatás kérdése az egyik legnagyobb harci kérdés”. A Donald Trumphoz fűződő viszonyáról azt mondta: az amerikai elnököt legalább egyszer már mindenki elárulta. Az egyetlen kivétel Magyarország. Tehát amikor ő elvesztette a választást, akkor hirtelen mindenki lefalcolt, eltűnt, mindenki a Biden-féle adminisztráció kegyeit kereste. Magyarország nem. Hozzátette, hogy a személyes szimpátia fontos, rásegít a dolgokra, de a dolgok lényegében kell egyetérteni, ha a dolgok lényegében eltérnek a nemzetek érdekei, akkor semmilyen barátság sem tudja azt áthidalni.

„Tehát nekem, miközben vannak az elmúlt 20 évben kiépített nagyon komoly baráti kapcsolataink és kapcsolataim, azért mindig Magyarország az első” – jelentette ki, és kérdésre válaszolva kijelentette: „Az ukrán-orosz háború ügyében Trump elnök úr már régen békét teremtett volna, hogyha a színfalak mögül az európaiak nem lázítják folyamatosan Zelenszkijt. Tehát ha az európaiak nem mennének szembe a Trump-féle politikával, hanem egy hajóban eveznénk európaiak és amerikaiak, akkor már béke lenne. De az európai vezetők folytatni akarják a háborút. Azon dolgoznak, hogy a béke oldaláról Trump elnököt áthúzzák a háború folytatásának oldalára.” Ugyancsak kérdésére válaszolva azt mondta: Trumpnak is ki szokta fejteni a véleményét, de „az amerikaiak kiszálltak az ukrán-orosz háborúból, nem adnak egy fillért se. Mi európaiak meg vagyunk olyan szerencsétlenek, hogy a pénzünket vagy direktbe elküldjük Ukrajnába, vagy veszünk amerikai fegyvereket, és azt küldjük el oda. Az amerikaiak meg köszönik szépen, kérnek egy kávét” – fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a jövő héten, az október 23-i békemenet után egyből indul az uniós csúcstalálkozóra. Mint mondta, hiába kéri a brüsszelieket, hogy ne tegyék a magyar nemzeti ünnepre az uniós találkozót.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán