Felhőszakadozás után több órás napsütés várható

Néhol – főként északnyugaton – gyenge eső, zápor előfordulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő. Csökken a felhőzet, átmenetileg többfelé kiderül az ég, de az északi országrészben maradnak felhős körzetek. Emellett hajnalra főként hazánk nyugati felén többfelé képződhet alacsonyszintű felhőzet, helyenként pára, köd is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.

