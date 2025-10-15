Elhunyt egy csecsemő Salgótarjánban, a nővére találta meg a holttestet

Meghalt egy csecsemő Salgótarjánban vasárnap délelőtt. Sajtóértesülések szerint a kisbaba tragédiáját az úgynevezett csecsemőhalál szindróma okozhatta, amelynek semmilyen előzménye nincs. A kisfiúra a nővére már holtan talált rá. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte, hogy az eset kapcsán bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

A Nógrád vármegyei hírportál hétfőn számolt be arról az előző nap történt tragédiáról, melynek során egy mindössze másfél hónapos csecsemő halt meg Salgótarjánban.

Az Országos Mentőszolgálat a hírportál megkeresésére azt közölte, hogy a helyszínre érkező mentők egy csecsemő halálát állapították meg.

Számos információi szólt arról, hogy a kisbaba halálát az úgynevezett csecsemőhalál-szindróma okozhatta, a nool.hu a WebBeteg egészségügyi portálra hivatkozva ezzel kapcsolatban azt írta:

a diagnózis kimondásához azt is le kell szögezni, hogy sem a szülők által felvett adatokból, sem a részletes helyszíni vizsgálat, sem pedig a kórbonctani, igazságügyi orvostani boncolás után nem derül fény a halál okára. Hivatalosan nem erősítették meg, hogy a salgótarjáni tragédiát is ez okozta-e.

A Magyar Nemzet a TV2 Tények című műsorában elhangzottakat idézve írt további részleteket a tragédiával kapcsolatban, melyek szerint a kisfiúra a nővére talált rá holtan, azt vette észre, hogy a baba arca jéghideg és nem vesz levegőt.

Reggel felkeltek, a nagyobb testvér odament a másfél hónapos csecsemőhöz, hogy puszit adjon neki. Ő szólt a szülőknek, hogy nagyon hideg a baba arca. Ekkor vette észre az édesanya, hogy a gyermek már nem él. Az édesapa a televíziós csatornának azt mondta, amikor próbálta újraéleszteni a gyermeket, barna váladék jött ki az orrából, de érezte, hogy addigra már beállt a hullamerevség.

A szülők arról is beszámoltak, hogy korábban többször is kórházba vitték a másfél hónapos csecsemőt, mert többször is feltűnt nekik, hogy fullad a gyermek, azonban hazaküldték őket azzal, hogy a csecsemőnek orrgaratgyulladása van. A háttérben bölcsőhalál is állhat, aminek semmi előzménye nincs. A gyermekorvos szerint az egyetlen lehetőség a légzésfigyelő használata, így azonnal el lehet kezdeni az újraélesztést hasonló esetekben.

Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte: bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálják.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)