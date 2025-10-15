Elhunyt egy csecsemő Salgótarjánban, a nővére találta meg a holttestet

A Nógrád vármegyei hírportál hétfőn számolt be arról az előző nap történt tragédiáról, melynek során egy mindössze másfél hónapos csecsemő halt meg Salgótarjánban.
Az Országos Mentőszolgálat a hírportál megkeresésére azt közölte, hogy a helyszínre érkező mentők egy csecsemő halálát állapították meg.
Számos információi szólt arról, hogy a kisbaba halálát az úgynevezett csecsemőhalál-szindróma okozhatta, a nool.hu a WebBeteg egészségügyi portálra hivatkozva ezzel kapcsolatban azt írta:
a diagnózis kimondásához azt is le kell szögezni, hogy sem a szülők által felvett adatokból, sem a részletes helyszíni vizsgálat, sem pedig a kórbonctani, igazságügyi orvostani boncolás után nem derül fény a halál okára. Hivatalosan nem erősítették meg, hogy a salgótarjáni tragédiát is ez okozta-e.
A Magyar Nemzet a TV2 Tények című műsorában elhangzottakat idézve írt további részleteket a tragédiával kapcsolatban, melyek szerint a kisfiúra a nővére talált rá holtan, azt vette észre, hogy a baba arca jéghideg és nem vesz levegőt.
Reggel felkeltek, a nagyobb testvér odament a másfél hónapos csecsemőhöz, hogy puszit adjon neki. Ő szólt a szülőknek, hogy nagyon hideg a baba arca. Ekkor vette észre az édesanya, hogy a gyermek már nem él. Az édesapa a televíziós csatornának azt mondta, amikor próbálta újraéleszteni a gyermeket, barna váladék jött ki az orrából, de érezte, hogy addigra már beállt a hullamerevség.
A szülők arról is beszámoltak, hogy korábban többször is kórházba vitték a másfél hónapos csecsemőt, mert többször is feltűnt nekik, hogy fullad a gyermek, azonban hazaküldték őket azzal, hogy a csecsemőnek orrgaratgyulladása van. A háttérben bölcsőhalál is állhat, aminek semmi előzménye nincs. A gyermekorvos szerint az egyetlen lehetőség a légzésfigyelő használata, így azonnal el lehet kezdeni az újraélesztést hasonló esetekben.
Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte: bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálják.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)