Donald Trump nem barátságból hívta meg Orbán Viktort a békecsúcsra, kiérdemelte a meghívást – közölte Kovács Zoltán

Donald Trump amerikai elnök nem barátságból hívta meg Orbán Viktort a a közel-keleti békecsúcsra, van köztük egy hosszú évekre nyúló, érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság – mondta Kovács Zoltán szerdán a Harcosok órája online műsorban. A migrációhoz való hozzáállásban, a családtámogatásokban, a békéhez való viszonyban képviselt véleményben Magyarország példát mutatott – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára.

a migrációhoz való hozzáállásban, a családtámogatásokban, a békéhez való viszonyban képviselt véleményben Magyarország példát mutatott emellett arról is beszélt, hogy ha a konfliktusoktól halmozottan terhelt Közel-Keleten meg lehet tenni az első lépést egy tartós rendezés irányába, akkor ezt máshol is el lehet érni a világban.

Az orosz-ukrán háborúról elmondta: „három évvel a konfliktus kezdete után most már lényegtelen, hogy ki kezdte”. Magyarország álláspontja a konfliktus kirobbanásának napjától az, hogy békét kell kötni. Leszögezte, az a történelmi tapasztalat, hogy minél tovább tart egy ilyen konfliktus, annál elkeseredettebbé válik. Egyre több a pusztítás, a felek egyre kevésbé látnak ki a helyzetükből. A legnehezebb ilyenkor, hogy az érintett feleket kirángassák ebből a szituációból.

Úgy vélte, akármennyire fájdalmas is az ukránok szempontjából, veszedelmes őket azzal hitegetni, hogy a konfliktust meg tudják nyerni a klasszikus eszközökkel. A legújabb fejlemény, a hosszú hatótávolságú fegyverek átadása pedig a konfliktus mélyülésének irányába mutat.

Nyugat-Európa vezetőinek egyre határozottabb meggyőződése, hogy az ukránok Európáért harcolnak. Ez rendkívül veszélyes dolog, mert kilátástalanná teszi, hogy egyáltalán beszélni lehessen az oroszokkal a konfliktus megoldásáról. Ha láthatóan nincs szándék arra, hogy az oroszokkal tárgyaljanak, akkor nem lesz előrelépés. Ennek az orosz gázról és olajról való kötelező leválás és az egekbe szökő energiaárak lesznek a következményei

Németh Balázs műsorvezető kérdésére „minden határon túlmenő hazugságra épülő lejárató” kampánynak nevezte, hogy a DK aláírásgyűjtést szervez annak érdekében, hogy az ország ne lépjen ki az EU-ból és a NATO-ból.

geopolitikai, földrajzi, gazdasági, kulturális és vallási szempontból nekünk ott van a helyünk, ahol vagyunk. A kilépés témája pedig egyetlen kormányülésen sem vetődött fel.

A műsor másik vendégeként Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az ellenzéki kritikákra reagálva egyebek mellett arról beszélt, hogy sikerült egy 240 milliárd forintos éves hatású szakdolgozói béremelést végrehajtani az egészségügyben, fejlesztették az alapellátást és a mentőket. A jelenlegi orvosi bértáblát a Kincses Gyula által vezette orvosi kamara javasolta bevezetni, de ha jövőre is a Fidesz-kormány folytatja a munkáját, akkor májusban kezdeményezni fogja ennek a felülvizsgálatát.

Úgy vélekedett, hogy az ellenzéki pártok „mindig ágyakat szüntettek meg, kórházakat zártak be, leépítéseket, elbocsátásokat eszközöltek az egészségügyben”, ők egy erősen központosított egészségügyben gondolkodnak, ahol a jobb ellátásért utazniuk kell a betegeknek. A korábbi baloldali kormányok 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből, de amikor a mostani ígéretekben szuperkórház-programról beszélnek, az egy kórházbezárási program, mert az 1500-2000 ágyas szuperkórházak mellett nem lesz elég szakdolgozó a kis kórházakban.

ma már nem igaz, hogy egészségügyi dolgozóként Magyarországon nem lehet megélni. Kilencszer volt béremelés 2016 óta az ápolóknak, mentősöknek, gyógytornászoknak, dietetikusoknak, így a 15 évvel ezelőtti 170 ezer forinttal szemben ma már majdnem 800 ezer forint az egész állásban foglalkoztatott, jellemzően középfokú végzettségű ápolók bruttó keresete, akik 3-4 műszakot vállalnak, és ehhez adókedvezmények is társulnak, de ezek veszélyben lennének a Tisza-adó bevezetése esetén

Arra is kitért, hogy álhír, miszerint egy regionális mentős vezetőt kirúgtak, mert a pólójával a kormánnyal szembeni kritikáját fogalmazta volna meg. A vezetői kinevezését vonták vissza, mert a vezetői tevékenységével már korábban sem voltak megelégedve, de ettől még tovább dolgozik mentősként.

Takács Péter beszélt arról, hogy a burgenlandi tartományi vezetőnek küldött levele után tisztázták, hogy az osztrák tartományi mentőszervezet is csatlakozna a határon átnyúló nemzetközi együttműködéshez, így

a most készülő szlovák-magyar mentési együttműködéssel együtt Csehország délkeleti része, Nyugat-Szlovákia, Nyugat-Magyarország és Kelet-Ausztria mentési rendszere összekapcsolódik, amelynek legnagyobb nyertesei az állampolgárok lesznek.

A háziorvosok kapcsán egy podcastban megfogalmazott állításokról azt mondta: egy másfél órás interjúban tíz percet beszélt arról, hogy mennyire fontos szereplői a háziorvosok a rendszernek, méltatlan dolog, hogy az orvosszakma egy időben degradálta őket, hiszen nagyon értékes tudással rendelkeznek, de sajnos volt idő, amikor alacsony volt a szakma presztízse.

„A kormányzatnak az a célja, hogy a háziorvosok rangját fölemeljük, az ő munkakörülményeiket javítsuk, a finanszírozásukat javítsuk, és most kerül ki társadalmi egyeztetésre az a javaslatcsomag, amit én a háziorvos szakmával közösen írtam, és óriási kompetenciabővítést kapnak a háziorvosok, olyat, amit gyakorlatilag a rendszerváltás óta várnak”

