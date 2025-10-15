Álhír terjed a magyar sajtóban egy halálesetről, közleményt adott ki a rendőrség

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu-n kedden késő este, „Mi az igazság a sajtóban Pilis kapcsán megjelent állításokból?” felütéssel tett közzé egy állásfoglalást. Ebben leszögezték, hogy minden realitást és valóságalapot nélkülöz az a sajtóban megjelent és a közösségi médiát is bejáró hír, amely egy rejtélyes törteli halálesettel, pilisi rendőrségi ellenőrzésekkel, ingatlanfoglalással kapcsolatban szoros összefüggéseket sugall.

A Blikk című lap egyebek között elfoglalt házról, illetéktelen lakókról és egy előkerült holttestről számolt be keddi cikkében, zűrösnek és rejtélyesek írva le az ügyet, amelynek a megoldása szerintük a rendőrségre vár.

Beszámolójuk szerint nyolc helyszínen tartottak idegenrendészeti ellenőrzést hétfőn Pilis városában. Közöttük volt az az ingatlan is, amiben jelenleg egy Romániából származó család él albérletben, ennek a díját viszont egy olyan személynek fizetik, akinek jogilag semmi köze nincsen hozzá. A város polgármestere igyekszik helyreállítani a rendet és visszaszerezni a házat a jogos tulajdonosának. A rejtélyt csak tovább tetézi, hogy az évek óta eltűnt haszonélvező csontjait nemrég találták meg harmincöt kilométerrel odébb, Törtel közelében.

László Attila, Pilis polgármestere a Blikknek egyebek között azt mondta: a helyiek sok mindent beszélnek az eltűnéssel kapcsolatban, de a lényeg, hogy a közelmúltban csontokat találtak egy Törtelhez közeli erdőben, és már sikerült is beazonosítani azokat; a 60 év körüli férfi tehát előkerült, de holtan. A tudósítás szerint a polgármester és a jelenlegi tulajdonos most azon van, hogy az áldozat halotti bizonyítványát kézhez kaphassák és visszaszerezhessék az ingatlant. A város első embere hozzátette: a településen számos problémát okoz a betelepülő kisebbség.

„A Romániából érkezettek közel nyolcszázan voltak, amikor egy éve átvettem a város vezetését” – mondta a polgármester a Blikk beszámolója szerint, hozzáfűzve, hogy a rendészeti ellenőrzések nem tetszenek nekik, ezért már kevesebben élnek a településen.

A rendőrség cáfol, szenzációhajhászásról írnak

Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden késő este a Police.hu oldalra felkerült közleményében azt írta:

„Rejtélyes törteli halálesettől, pilisi rendőrségi ellenőrzésektől, ingatlanfoglalástól volt hangos a napokban több sajtóorgánum. A gyorsan terjedő hír a közösségi médiát is bejárta, azt sugallva, mintha az egyes ügyek szoros összefüggésben lennének egymással. Pedig ez minden realitást és valóságalapot nélkülöz!”

A rendőrség ismertetése szerint valóban van Pilisen egy olyan családi ház, amelyben haszonélvező jogcímén lakott egy 60 éves férfi, akit 2022 tavasza óta eltűnés miatt keresett a rendőrség. Állampolgári bejelentés alapján 2025. március 31-én találtak egy holttestet a törteli erdőben, amelyről megállapították, hogy az eltűnt férfi holtteste.

Az ügyben végzett szakértői vizsgálatok az idegenkezűséget egyértelműen kizárták, tehát nem történt bűncselekmény, a rendőrség szerint így felesleges most sejtelmesen arra utalgatni, hogy összefüggés lehet a fent említett házban jelenleg lakó külföldiek és az eltűnt férfi halála között.

„Megnyugtatunk mindenkit, nincs összefüggés” – közölték. „Ahogy az sem igaz, hogy az ingatlan tulajdonosát fenyegetik!” – tették hozzá.

A rendőrség megkereste az illetőt, aki elmondta, hogy semmilyen atrocitás nem érte, nem fenyegette és nem bántalmazta senki. Így ebben az esetben sem merült fel olyan körülmény, ami egy rendőrségi eljárás indítását megalapozta volna.

A közleményben leszögezték: az idegenrendészeti ellenőrzéseket a hatóság korábban is végezte és a jövőben is fogja, így a napokban tartott ellenőrzés sem egyszeri alkalom volt, és az sem áll összefüggésben sem az ingatlan tulajdonosával, sem a jelenleg abban lakó személyekkel.

Hozzátették: a rendőrség minden esetben a tények alapján végzi a munkáját, nem pedig feltételezések, sejtetések vagy sugallatok alapján. Ezért azt kérik a sajtó munkatársaitól, hogy a jövőben – a szenzációkeresés helyett – a tényszerű tájékoztatásra törekedjenek, kérdezzenek és ők válaszolni fognak, méghozzá a tényeket, az igazat!

„Mert az így megjelent történetben az egyetlen biztos dolog az, hogy több benne a feltételezés, mint a valós alap”

– áll a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Police.hu oldalon elérhető kedd este kiadott közleményében.

Kiemelt kép forrása: Police.hu