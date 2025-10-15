A migráció csak egy mesterséges ellenségkép? Bakondi György Reagált Ruszin-Szendi Romulusz kijelentésére

Egyre több tagállam vagy tagállamok csoportja összefog a határőrizet megerősítésében, az információáramlásban, a kitoloncolások elősegítésében – nyilatkozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György elmondta, most is vannak ilyen törekvések, például a kitoloncolások esetén a kiutasító határozatok egységességének az elfogadásával kapcsolatban: ha az egyik tagállam kiutasítja a migránst, akkor egy másik tagállamnak ne kelljen újrakezdeni az eljárást. Megjegyezte, hogy

Magyarország egyrészt fenntartja a 2015-ben kiépített határbiztonsági rendszert, másrészt mindent megtesz azért, hogy minél több támogatóval tudja összehangolni álláspontját.

A főtanácsadó rámutatott, hogy bár Európa-szerte a migrációs paktumot igyekeznek előkészíteni, egyre több tagállam próbál olyan megoldásokat keresni, amelyek a lakosság biztonságérzetének fokozását, a belső biztonság javítását célozzák, mivel a kialakult migrációs helyzetnek rájuk nézve súlyos politikai következményei vannak.

Példaként említette, hogy Spanyolország szerződést kötött Marokkóval, az olaszok Albániába szállítanak illegális bevándorlókat, Hollandia a közelmúltban jelentette be, hogy szerződést köt Ugandával és odaszállítja az Afrikából érkezetteket, Dánia és Svédország számos szigorító intézkedést léptetett életbe, illetve Anglia megpróbálta szintén Afrikába szállítani a Franciaországból átmenekülőket, ami önmagában egy abszurditás, hiszen Franciaországban nyilvánvalóan nem üldözi senki az útba indulókat.

Ásotthalom térségében ismét embercsempész bandák jelentek meg, ezzel kapcsolatban Bakondi György közölte:

ezeket korábban sikeresen kiszorították a magyar határ térségéből, áttelepültek Boszniába, azonban a horvát, szlovén és olasz rendőri erők együttműködésével ott megszilárdult a határőrizet, a magyar határnál pedig csökkent a szerb rendőri jelenlét, ezért az embercsempész bandák visszatelepültek.

Jelezte: ez növekvő nyomást jelent, amely igényli a rendőri erők erőfeszítéseit, igényli a technikai eszközök rendszeres karbantartását és az együttműködést azokkal a polgárőrökkel, mezőőrökkel, akik a rend fenntartását, a lakosság biztonságát szolgálják.

A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában reagált Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője napvilágot látott nyilatkozatára, miszerint a migráció csak egy mesterséges ellenségkép. Kiemelte, hogy

az illető a Magyar Honvédség kötelékében dolgozott, amikor fel kellett építeni a határkerítést, tehát pontosan tisztában kell lennie azzal, hogy itt nem egy mesterséges ellenségképről van szó.

Megemlítette, hogy később olvasott cáfolatot is, de „egy biztos, hogy minden olyan hazai, politikai álláspont, amely az Európai Unió fő irányának a magyarországi adaptációját szolgálja, az ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco)