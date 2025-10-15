A büntetőjog teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen hazánkban az államtitkár szerint

A büntetőjog, a büntetőpolitika teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen – jelezte az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára szerdán Debrecenben, a Miniszterelnökség és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ágazati konferenciáján.

Répássy Róbert a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon – a megelőzés társadalomépítő ereje című tanácskozás megnyitóján azt mondta, akkor lehet hatékony a kereskedők elleni fellépés, ha a környezetük kiveti magából ezeket az embereket, és a közösségek együttműködnek a hatóságokkal.

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a konferencián bejelentette: szerda hajnalban kiterjedt,

összehangolt, koncentrált rendőrségi akció kezdődött Soprontól Nyíregyházáig az ország egész területén a kábítószer, a kábítószer-előállítók és kereskedők ellen.

Az akcióban 47 helyszínen ötszáz rendőr vesz részt, kilenc vármegyei és a fővárosi rendőr-főkapitányság munkatársai közreműködnek, 14 ügyészi szervezet felügyeletével – ismertette a kormánybiztos.

Kiemelt kép: Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 19-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)