Vádat emeltek a magyar nő ellen, aki 23 embert vert át online hirdetésekkel

A közlemény szerint a karcagi nő legalább hat alkalommal töltött végrehajtandó szabadságvesztés büntetést különböző csalások elkövetése miatt, legutóbb 2023 márciusában szabadult a börtönből.
A szabadulását követő hónaptól megélhetését ismét interneten elkövetett bűncselekményekből fedezte; módszere az volt, hogy egy népszerű online hirdetési oldalon kínált megvételre nagyon kedvező áron kerti bútorokat, kerti játékokat, mosógépet és más konyhai eszközöket.
A vádlott a meghirdetett termékekkel soha nem rendelkezett, célja kizárólag a termékek vételárának vagy annak egy részének megszerzése volt
– írták.
A nő a csalás-sorozathoz rokonai bankszámlaszámát használta, a csalásból származó pénzt pedig az általuk átadott bankkártyákkal vette fel.
A Gödöllői Járási Ügyészség a nőt több rendbeli minősített csalás vétségével, illetve bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A bankszámlát és bankkártyákat rendelkezésre bocsátó rokonok gondatlan pénzmosás vétsége miatt felelhetnek, velük szemben pénzbüntetést indítványoz az ügyészség.
Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)