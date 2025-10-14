Tragikus baleset: őzzel ütközött egy rolleres Nagykőrösnél, belehalt a sérüléseibe

Az állat az ütközés után elpusztult,
a férfi pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.
Ez a tragikus eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos a védőfelszerelés viselése és a szabályok betartása – közölte a Pest vármegyei rendőrség, amely videót is megosztott az esetről.
A közlekedőknek az alábbiakat tanácsolták a Facebook-posztban:
- „Viselj védőfelszerelést! – a bukósisak, a derék- és térdvédő, valamint a megfelelő ruházat nélkülözhetetlen a személyi sérülések minimalizálásához
- Tartsd be a sebességhatárokat!
- Légy figyelmes a külterületeken! – ezeken a területeken – főleg az őszi időszakban – gyakrabban fordulnak elő állatok az úton, így mindig készülj a hirtelen megjelenésükre
- Használj megfelelő világítást és jelzéseket! – különösen fontos ez alkonyatkor vagy sötétben, hogy időben észrevegyenek és te is jól lásd az utat
- Ne vállalj felesleges kockázatot! – a közlekedésben a legfontosabb a biztonság.”
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Branstetter Sándor)