Tragikus baleset: őzzel ütközött egy rolleres Nagykőrösnél, belehalt a sérüléseibe

Szerző: hirado.hu
Forrás: Pest vármegyei rendőrség
2025.10.14. 10:52

Egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel Nagykőrösnél. Az áldozat később belehalt sérüléseibe.

Az állat az ütközés után elpusztult,

a férfi pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.

Ez a tragikus eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos a védőfelszerelés viselése és a szabályok betartása – közölte a Pest vármegyei rendőrség, amely videót is megosztott az esetről.

A közlekedőknek az alábbiakat tanácsolták a Facebook-posztban:

  • „Viselj védőfelszerelést! – a bukósisak, a derék- és térdvédő, valamint a megfelelő ruházat nélkülözhetetlen a személyi sérülések minimalizálásához
  • Tartsd be a sebességhatárokat!
  • Légy figyelmes a külterületeken! – ezeken a területeken – főleg az őszi időszakban – gyakrabban fordulnak elő állatok az úton, így mindig készülj a hirtelen megjelenésükre
  • Használj megfelelő világítást és jelzéseket! – különösen fontos ez alkonyatkor vagy sötétben, hogy időben észrevegyenek és te is jól lásd az utat
  • Ne vállalj felesleges kockázatot! – a közlekedésben a legfontosabb a biztonság.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Branstetter Sándor)

