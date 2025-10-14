Tragikus baleset: őzzel ütközött egy rolleres Nagykőrösnél, belehalt a sérüléseibe

Egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel Nagykőrösnél. Az áldozat később belehalt sérüléseibe.

Az állat az ütközés után elpusztult, a férfi pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette. Ez a tragikus eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos a védőfelszerelés viselése és a szabályok betartása – közölte a Pest vármegyei rendőrség, amely videót is megosztott az esetről. A közlekedőknek az alábbiakat tanácsolták a Facebook-posztban: „Viselj védőfelszerelést! – a bukósisak, a derék- és térdvédő, valamint a megfelelő ruházat nélkülözhetetlen a személyi sérülések minimalizálásához

Tartsd be a sebességhatárokat!

Légy figyelmes a külterületeken! – ezeken a területeken – főleg az őszi időszakban – gyakrabban fordulnak elő állatok az úton, így mindig készülj a hirtelen megjelenésükre

Használj megfelelő világítást és jelzéseket! – különösen fontos ez alkonyatkor vagy sötétben, hogy időben észrevegyenek és te is jól lásd az utat

Ne vállalj felesleges kockázatot! – a közlekedésben a legfontosabb a biztonság.” Kapcsolódó tartalom Súlyos balesetet szenvedett egy rolleres Budaörsön, csak a sisak mentette meg az életét – VIDEÓ Annyira elvakította a szemébe sütő nap, hogy nem vette észre a közeledő járdaszigetet. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Branstetter Sándor)