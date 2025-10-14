Tömegverekedés tört ki Miskolc belvárosában a Villanyrendőr csomópontnál szombatról vasárnapra virradóan.

A Minap.hu városi hírportál beszámolója szerint vasárnap hajnalban két társaság szóváltásba keveredett a miskolci belváros egyik forgalmas pontján a Villanyrendőr csomópontnál. A vita hamar tettlegességig fajult, a modern térfigyelő rendszernek köszönhetően azonban

a hatóságok azonnal észlelték a rendbontást és a helyszínre siettek.

az Önkormányzati Rendészet és a rendőrség munkatársai hamar megfékezték a tömegverekedésig fajuló incidens.

A felvételek tanúsága szerint a mentőknek is akadt dolguk a helyszínen.

Csoportosan garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség. Öt főt hallgattak ki gyanúsítottként. Az eljárás jelenleg is folyik.

„Az észleléstől számítva 2 percen belül a helyszínen voltak a Miskolci Önkormányzati Rendészet és a rendőrség munkatársai is!

A gyors intézkedés a megújult térfigyelő rendszernek köszönhető,

így a hatóság időben véget vetett a vasárnap hajnali incidensek. Ezért is fontos, hogy folyamatosan fejlesszük a rendészetet, fenntartsuk a járatseriffeket és még erősebben álljunk a rend mellett. A miskolciak biztonsága mindenek előtt”– így kommentálta a történteket közösségi oldalán Hollósy András, Miskolc alpolgármestere.

Kiemelt kép forrása: Hollósy András közösségi oldala