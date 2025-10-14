Takács Péter a Tisza Párt terveiről: Ők annak örülnek, ha sikerül megakadályozni a kórházak felújítását. Mi annak örülünk, amikor felújítjuk őket!

A videó Kollár Kinga elhíresült felszólalásával kezdődik, amelyben a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén
hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását
Úgy fogalmazott: „Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”
Takács Péter a videóban erre többek közt azt mondja: „Magyarként azt kell mondjam,
az európai uniós források hazahozatala nagyon hatékonynak bizonyult. Azzal, hogy hazahozzuk ezt a forrást, most a magyar állam be tud ruházni a közszolgáltatásokba,
tudja támogatni a gazdaságot és meg tud valósítani extra szociális fejlesztéseket.”
Közzétette: Takács Péter – 2025. október 14., kedd
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Kollár Kinga és Magyar Péter (Fotó: Facebook)