Szükség van a magyar emberek támogatására, hogy továbbra is mondhassuk: kimaradunk a háborúból – jelentette ki a honvédelmi miniszter

Szükségünk van a magyar emberek támogatására, hogy kiállhassunk és azt tudjuk mondani, mi kívül fogunk maradni ezen a háborún – mondta a honvédelmi miniszter a Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtésről az M1 aktuális csatorna műsorában kedd reggel.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte:

a mi feladatunk Magyarország védelme. Az elmúlt három évben, mióta Ukrajnában háború van, biztosak lehettünk abban, hogy a kormány kívül fogja tartani Magyarországot a háborún

– hangsúlyozta.

Most azonban jönnek a választások, és egy új lehetőség kínálkozik azoknak, akik ezt meg akarják változtatni, hogy elmozdítsák Magyarország kormányát és egy olyan kormányt helyezzenek oda, amely majd ezt a háborús tervet támogatni fogja – tette hozzá.

Mint mondta,

Brüsszelnek van egy háborús terve, úgy döntöttek, beszállnak az „anyagháborúba”, ehhez az unió átalakítja gazdaságát hadigazdaságra, amihez „mérhetetlen sok pénzre és politikai támogatásra van szükség”. „Ez a Tisza-projekt”

– fűzte hozzá.

A miniszter kiemelte: a kormány nyíltan, egyenesen megmondta, hogy nem támogatja az ukrajnai háborút, sem fegyverrel, sem más módon, és nem támogatja Brüsszel háborús tervét sem. A Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtéssel kapcsolatban hangsúlyozta: szükségük van a magyar emberek támogatására, ahhoz, hogy kiállhassanak és azt tudják mondani, a magyar emberek is támogatják ezt és „mi kívül fogunk maradni ezen a háborún, ha törik, ha szakad és nem fognak tudni kormányt váltani itt annak érdekében, hogy belesodortassanak minket a háborúba, vagy (…) Ukrajnát valamiféle biztonsági garancia keretében berángassák az Európai Unióba az akaratunk ellenére”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kérdezték arról is, hogy a „Szeretem, megvédem!” kampány nyomán bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel. Ezzel kapcsolatban a miniszter kiemelte: a Magyar Honvédség alapja a hivatásos és szerződéses állomány, ezt egészítik ki a tartalékosok, akik a munkájuk vagy a tanulmányaik mellett vállalkoznak arra, hogy egy kiképzést követően évente elérhetővé válnak a honvédség számára.

Mint mondta, büszkék a toborzási eredményekre és felhívta a figyelmet arra:

megkérdőjelezhetetlen, hogy a Magyar Honvédség minden elemében fejlődik, folyamatosan érkeznek új eszközök, Szolnokon új laktanya épül, sokat fejlődtek szervezeti kérdésekben is és az elmúlt három évben kétszer emelték kétszámjegyű összeggel a katonák illetményét.

Beszélt az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról is, és azt mondta, az egyfajta mérföldköve, vizsgája a haderőfejlesztésnek, a tapasztalatokat pedig hasznosítani fogják. Mint mondta, a gyakorlat utolsó napjaiban vannak, és a gyakorlat sikeresen, eredményesen és baleset nélkül zajlott le.

A minisztert kérdezték a Bajtársak Digitális Polgári Körről is, ezzel kapcsolatban azt mondta, nagyon sokan tartják fontosnak a haza védelmét, sokakat érdekel a hadtörténelem, a haditechnika, a hagyományőrzés. Sokan várnak a mi politikai közösségünktől ebben az ügyben tartalmakat, ötleteket, felvetéseket, szervezést és a Bajtársak Digitális Polgári Kör alkalmas erre – tette hozzá.