Őrület, a balos közgazdászok szerint Magyar Péter miatt erősödött a forint - írta Palóc André

Trump dicsérete a balos közgazdászoknál is lecsapta a biztosítékot. Másképp nehéz magyarázni mai nyilatkozataikat - írta közösségi oldalán Palóc André.

A közgazdász és politológus, aki jelenleg jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, azt írta: „Továbbra is azt mantrázzák, hogy a forint erősödése Magyar Péter miatt van. Úgy tűnik, a dili-vonat nem fogy ki az energiából. Pedig ha körülnéznének, ők is látnák: a pénzügyek rendezettek, a magyar állampapírok nyugaton és keleten is keresettek, a nemzetközi bizalom töretlen, a befektetések folyamatosan érkeznek.

Beszélhetnek bármit a “nagyágyúk” – pontosan tudjuk, mit akarnak. Két út van: • a családok védelme és adócsökkentés, • vagy a multik és bankok érdekeinek védelme és adóemelés.

A kormány az előbbit képviseli. Ők viszont minden szakmaiságot félredobva Magyar Pétert és a Tisza Pártot akarják hatalomra segíteni, hiszen ők a multik és az adóemelések pártján állnak. Nem véletlenül igazoltak le egy bankárt is hozzájuk.

A céljuk világos: egy Brüsszel-barát kormány, amely engedelmeskedik az EU-nak. De ez csak egyet jelentene: Ukrajna uniós felvételét és a háború kiterjesztését. Mi ezzel szemben a békéért küzdünk. Trump megmutatta, hogy a Közel-Keleten lehetséges a béke — most Európán a sor. Az igazi eufóriát nem a politikai játszmák, hanem az adja, ha meg tudjuk védeni a családokat, a rezsicsökkentést, és el tudjuk kerülni a háborút” – zárta posztját Palóc André.

