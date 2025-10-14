Orbán Viktor és az amerikai elnök között nagyon szoros a kapcsolat – értékelt a politikai elemző

Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben nagyon szoros a kapcsolat az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között, ami több mint politikai szövetség vagy ideológiai közösség, ez egy bizalmi kapcsolat – emelte ki a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az M1 aktuális csatorna keddi adásában annak kapcsán, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn Egyiptomban dicsérő szavakkal méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt.

Boros Bánk Levente elmondta, hogy ez egy fontos gesztus volt a magyar belpolitika és a külpolitika irányába is, különösen a magyar kormánnyal szemben ellenérdekelt politikai aktorok, legyen ez az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen vagy Manfred Weber, akik folyamatosan próbálnak éket verni Magyarország és a szövetségesei közé.

Hozzátette: az, hogy a fő beszédében Donald Trump külön kiemeli a magyar miniszterelnököt, támogatásáról biztosítja, gratulál neki és felmagasztalja, ez egy olyan üzenet volt a Magyarországgal ellenérdekelt felek irányába, ami megerősíti Orbán Viktornak nemcsak a belpolitikai, hanem a külpolitikai pozícióját is.

A brüsszeli háborúpárti retorika a hétfői békecsúcs fényében mindenképpen változásra van ítélve Európa – emelte ki Boros Bánk Levente. A politikai elemző meglátása szerint minden bizonnyal egyre többen lesznek békepártiak.

Kiemelte: a békemegállapodás nemcsak ígérete Donald Trumpnak, hogy a világ számos konfliktusát be akarja fejezni, hanem egy olyan kézzelfogható bizonyíték, ami előremutató akár az orosz ukrán konfliktusban is.

Hangsúlyozta, hogy Donald Trump szándékai nem megkérdőjelezhetők, Orbán Viktor és a magyar kormány béketörekvései nem megkérdőjelezhetők, amivel már nem lehet kikerülni Európában a magyar kormányfőt.

Boros Bánk Levente szerint az amerikai elnök a nyilvánosság előtt nyomást gyakorolt más politikusokra, például a francia elnökre, akivel komoly politikai konfliktusai voltak.

Az elemző úgy vélte:

azt bizonyította be az amerikai elnök, hogy továbbra is szövetségeseként tekint Magyarországra és Orbán Viktorra, emellett minden olyan konfliktusban, ami az Európai Unió és az Egyesült Államok között kialakulhat, azt sugallja, hogy adott esetben Orbán Viktor lehet az a mediátor Európa és az Egyesült Államok elnöke között, aki az elmúlt hónapokban hiányzott az európai felsővezetésből.

A belpolitikát tekintve pedig az Egyesült Államok elnökének támogatása fontos üzenet mindenki számára, hiszen az ellenzék megpróbálja felépíteni azt a narratívát, hogy Orbán Viktor elszigetelődik a nemzetközi kapcsolatokban. Ugyanakkor csupán néhány európai állam- és kormányfőt hívtak meg a békecsúcsra, köztük a magyar miniszterelnököt, ami egy fontos gesztus volt – fogalmazott.

Az, hogy külön kiemelte az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort, egy határozott üzenet abba az irányba, hogy Orbán Viktor nem elszigetelődött, hanem egy meghatározó tényezője a nemzetközi politikának nemcsak Európában, hanem a világpolitikában is – mondta a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)