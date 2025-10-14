Orbán Balázs: Magyarországnak sem orosz-, sem ukránpárti politikára nincs szüksége, kizárólag a magyar nemzeti érdekeket kell képviselnie

„Magyarországon se orosz-, se ukránpárti megszólalásra nincs szükség, csak magyarpárti megszólalás kell” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kedden a Harcosok órája című online műsorban.

Orbán Balázs szerint az ellenzék politikai stratégiája lényegében nem változott az elmúlt években. Szerinte a baloldali pártok „brüsszeli pozíciót tolják és egy kész átverés show zajlik, azonban a magyar embereket nem lehet átverni”.

A globalista baloldalról szólva kijelentette: „A globalista baloldal ma is ugyanaz csak új köntösben.”

A politikai igazgató úgy vélte:

„Az ellenzéknek nincs önálló politikai víziója. Nekik nincs saját mondani valójuk, ők valójában azt a globalista projektet akarják itt megvalósítani Magyarországon, amit ajánlgatnak nekünk már jó ideje.”

A műsorban Orbán Balázs az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokra is kitért, különösen arra reagálva, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívta Orbán Viktort a hétfői gázai béke-csúcstalálkozóra.

„Ez azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok elismeri, amit Magyarország képvisel a Közel-Kelet és általában a béketeremtés érdekében”

– mondta.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország számára stratégiai érdek minden nagyhatalommal kiegyensúlyozott kapcsolatokat fenntartani.

„Minden ezzel ellentétes, hisztérikus reakció ellenére kifizetődő minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolni”.

Orbán Balázs szerint ez a külpolitikai irány nemcsak nemzetközi tekintélyt eredményez, hanem konkrét előnyökkel is jár. „Mint mondta, külpolitikai sikerekkel, gazdasági lehetőségekkel és politikai építkezési lehetőségekkel járnak a magyar törekvések.”

A politikus hozzátette: „Szomorú látni, hogy Európa ennyire jelentéktelen az orosz–ukrán háború kérdésében, és úgy vélte, csak Amerikának van esélye a béketeremtésre”.

Orbán Balázs végül kiemelte: a Fidesz–KDNP-nek az elkövetkező időszakban higgadtan és nyugodtan kell bemutatnia, hogy mi történik, mi a magyar pozíció.

A magyar kormány célja szerinte változatlan:

a nemzeti érdek képviselete és a béke előmozdítása.

A műsor másik vendége, Bende Balázs külpolitikai újságíró reagált arra, hogy Donald Trump hétfőn, az Egyiptomban tartott békekonferencián nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktort. Mint mondta: ez üzenet volt a világnak, az Európai Uniónak és mindenkinek, aki Orbán Viktor ellen van.

„A szabad világ legnagyobb hatalmú vezetője egyértelműen kiállt a magyar miniszterelnök mellett, ami elképesztő diplomáciai siker”

– fogalmazott.

Hozzátette, az amerikai kiállás mellett Orbán Viktor Oroszországból is kapott támogatást, így megvan a gyakorlati, diplomáciai jele a konnektivitás politikájának, amit a miniszterelnök régóta képvisel. Nyugat és kelet felé egyaránt kell kapcsolódni, és most mindkét irányból támogatják Orbán Viktort – jegyezte meg.

Donald Trump megválasztása óta azt mondja,

véget kell vetni a háborús konfliktusoknak, és az orosz–ukrán háború ennek fontos része, de minden oldalról gáncsolják, Brüsszelből, Kijevből,

és „az orosz fél sem mindig tartja magát azokhoz a megállapodásokhoz, amit szóban vagy írásban itt-ott tesznek” – hangsúlyozta.

Azt mondta, a liberális sajtó narratívájába nem fér bele a békekötés, „ki van adva a Soros-hálózatból, Brüsszelből, hogy minden rosszat le kell írni Donald Trumpról és Orbán Viktorról”.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)